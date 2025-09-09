Castigo de un cielo furioso contra estas zonas de Aragón, por la AEMET: posible granizo, viento insoportable y caídas hasta 10º

El calor de los últimos días se prepara para dar un acusado paso atrás, cediendo el protagonismo a un ambiente más fresco y lluvioso en la comunidad de Aragón. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes para este martes 9 de septiembre en la zona pirenaica oscense y el este de la provincia de Teruel.

Este cambio brusco en las condiciones meteorológicas marca un anticipo de lo que podría ser un otoño temprano en la región. El cielo se mantendrá nuboso durante toda la jornada, con la probabilidad de precipitaciones concentradas en la madrugada y, con más fuerza, por la tarde.

Probabilidad de lluvias acompañadas de granizo

Los puntos más afectados serán las zonas orientales del Pirineo y del sistema Ibérico, donde las tormentas podrían manifestarse con mayor intensidad, acompañadas de granizo y rachas de viento. Este temporal traerá consigo un descenso generalizado de las temperaturas, que se sentirán más frescas que en los días anteriores.

Las máximas y mínimas previstas para las capitales de provincia reflejan esta tendencia, con Huesca esperando una máxima de 25 grados y una mínima de 14, Zaragoza con una máxima de 27 y una mínima de 16, y Teruel con una máxima de 25 grados y una mínima de 10.

Un viento que ayuda a una mayor sensación de fresco

El viento jugará un papel crucial en la jornada de este segundo martes de septiembre. En el Valle del Ebro, soplará con intensidad moderada desde el noroeste, ayudando así a mantener las temperaturas a raya. En el sistema Ibérico, se espera un viento flojo de componente norte, mientras que en la provincia de Huesca la brisa será de componente oeste.

Estas corrientes de aire, aunque ligeras en la mayoría de los casos, contribuirán a la sensación de frescor que se instalará en prácticamente toda la comunidad aragonesa. La interacción de estos vientos con las masas de aire húmedo será determinante para la formación y el desplazamiento de las tormentas.

Día de transición hacia un clima más inestable

La AEMET ha sido clara en su predicción: el 9 de septiembre será un día de transición hacia un clima más inestable. Los aragoneses deberán estar preparados para chubascos que, aunque no serán generalizados, podrían ser intensos en puntos específicos y provocar inundaciones en áreas con poca capacidad de drenaje.

Por todo lo anterior, se recomienda estar atentos a las actualizaciones de los pronósticos por la AEMET, especialmente si se planean actividades al aire libre en zonas de montaña o cerca de barrancos. Este cambio repentino en el tiempo es un recordatorio de que el panorama meteorológico es cambiante incluso al final de un verano que resiste a marcharse.