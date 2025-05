¿Quién gira la tortilla más grande del planeta, de 10 kilos de patatas?

Eterna controversia en nuestro país. Casi como si fuera el debate del estado de la nación, la polémica nunca termina con un vencedor claro. Si sale en una conversación entre amigos, la polémica está asegurada. Hablamos de la tortilla de patata, emblema gastronómico de nuestro país... ¿con o sin cebolla?.

Pero lo que no es objeto de discusión es lo que Eduardo Pérez, chef de amplia experiencia entre fogones afincado en Calanda, Teruel, ha batido en un récord incontestable: ha girado recientemente la tortilla de patata más grande del mundo.

Más de cien huevos

110 huevos y 10 kilos de patatas son los principales ingredientes que le han hecho liderar recientemente esta disciplina tan española en el célebre Libro Guinness de los récords. Sin la ayuda de ningún pinche.

Julio Cabiedes, el 'influencer' que ha documentado con precisión el inédito proceso de elaboración de la 'megatortilla', mostró la espectacularidad de uno de los momentos más cruciales en la elaboración de la tapa de las tapas en nuestro país: el giro perfecto que este cocinero de Jaén le da a tantos kilos de ingredientes. Instantes de expectación que, sin embargo, se resolvieron con una tranquilidad y seguridad pasmosa por parte del cocinero de 68 años.

No sé si vamos a conseguirlo, esto es un reto muy grande

"¿Cómo lo llevas, Eduardo?", le pregunta en el video posteado el ‘influencer’ tras el crítico giro de la gigante sartén que deja atónito a cualquiera. Y la respuesta de Eduardo, muy acorde a su relajada actitud. "Perfectamente", se oye que le contesta.

Aunque lo cierto es que al comienzo de la grabación el cazorleño no mostraba tanta valentía o, al menos, eso transmitían sus palabras. "No sé si vamos a conseguirlo, esto es un reto muy grande". Pero lo hizo. Y en el caso de que el reto mundial hubiera sido fallido, lo cierto es que tampoco hubiera sido una gran frustración para el experto en tortillas, pues en un momento del vídeo también dice a cámara que "si se cae al suelo lo recogeremos y no pasa nada. La tiraremos, pero haremos otra".

¿Con o sin cebolla?

Tanto sosiego se deba, posiblemente, a que no es la primera vez que Eduardo se expone a la elaboración de una 'supertortilla' de patatas. Durante los últimos años se ha ido entrenando. Por ejemplo, su hazaña anterior a esta ya tuvo unas marcas nada desdeñables: -consiguió darle la vuelta con precisión milimétrica a una tortilla de 80 huevos, 10 kilos de patatas y 2 kilos de cebollas.

Palabra, la última mencionada, que enciende a cualquiera. Pero si era ‘con o sin’ la que ya forma parte del insigne Libro Guinness de los récords no ha trascendido. Mejor, para evitar que se desvíe lo importante. Su giro, el mejor del globo terráqueo.