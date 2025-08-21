Este es el 'fenómeno significativo' según la AEMET que afectará a todos los municipios próximos al Ebro

La jornada del 21 de agosto de 2025 en la comunidad aragonesa estará definida por una marcada dualidad: mientras que ¡la zona pirenaica oscense se mantendrá bajo la amenaza de chubascos, el resto de la comunidad experimentará un predominio del viento del noroeste, que soplará con especial fuerza en la zona del Ebro. Se trata así de un día en el que la inestabilidad se concentrará en las zonas montañosas, mientras que en el resto del territorio se enfrentará a un clima más seco y con viento intenso.

Chubascos en estas zonas de Aragón

En el Pirineo el cielo estará nuboso, con probables precipitaciones de carácter débil a lo largo de la divisoria. Las nubes serán más compactas en las cumbres más elevadas, lo que podría derivar en acumulaciones de precipitación, aunque no se esperan fenómenos de intensidad preocupante. Este escenario, según explican los meteorólogos de la AEMET responde a la influencia de los frentes atlánticos que siguen rozando el extremo norte de la Península.

Por otro lado, en el Sistema Ibérico los cielos presentarán intervalos nubosos, especialmente con el desarrollo de nubes de evolución diurna a medida que avance la franja vespertina. Sin embargo, a diferencia de días anteriores, las probabilidades de chubascos según la Agencia Estatal de Meteorología serán significativamente menores.

Conforme al resto de la comunidad autónoma, el cielo se mantendrá con intervalos nubosos, alternando instantes de sol con el paso de nubes medias y altas, lo que generará una sensación de variabilidad constante.

Temperaturas y viento: los grandes protagonistas

El factor más relevante del día será, sin lugar a dudas, el viento. Por los municipios ubicados en la depresión del Ebro, el viento soplará de forma moderada a fuerte del noroeste con un incremento notable de su intensidad durante la tarde.

Por otro lado, la Agencia Estatal de Meteorología predice rachas muy fuertes que podrían superar los 70 km/h, por lo que se recomienda extremar la precaución. Este viento, conocido coloquialmente como ‘cierzo’, contribuirá a mantener el ambiente fresco y a dispersar la nubosidad de forma efectiva. En el resto de las tres provincias, el viento será flojo a moderado, predominando las componentes norte y oeste, lo que reforzará la sensación de un tiempo más fresco y menos bochornoso.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ligero descenso en el sur y el extremo nordeste de la comunidad aragonesa, mientras que en el resto de la región se mantendrán sin cambios significativos. Serán de 15 en Huesca, 9 en Teruel y 17 en Zaragoza.

Las máximas, por su parte, mostrarán una tendencia más variable, con cambios poco relevantes en general. La combinación de temperaturas suaves y un viento persistente hará que la jornada sea muy agradable, lejos del calor extremo del que se ha librado la región en las últimas jornadas. De 28 en Huesca y Zaragoza, y 27 en Teruel.