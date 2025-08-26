El actor Toni Albà se defiende: a Lambán “le dije de todo, y nunca se quejó. ¿Qué diferencia hay ahora, que ha muerto'?

El Gobierno de Aragón ha presentado este lunes una denuncia ante la Fiscalía contra el humorista catalán Toni Albà, alegando que sus declaraciones podrían constituir un delito de odio y de injurias. La controversia surgió a raíz de una publicación en la red social X, en la que Albà se refirió a la muerte del expresidente aragonés Javier Lambán. En respuesta a la reciente noticia de su fallecimiento, el cómico escribió: “No me alegro nunca de la muerte de alguien, pero en el caso de un hijo de la gran Ñ haré una excepción”.

La postura combativa de Lambán frente al independentismo catalán es un factor clave en esta polémica. El exdirigente socialista fue un firme crítico de propuestas como la ‘financiación singular’ y mantuvo discrepancias en temas como la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno o la controversia de los frescos del Monasterio de Sijena. Los evidentes desencuentros entre Lambán y el independentismo, al que se asocia a Albà, sería la razón que fundamenta la polémica reacción del humorista.

Considera que puede alegrarse de lo que le dé la gana

En una entrevista en ‘Aquí Catalunya’, Toni Albà ha calificado la denuncia de “prevaricación” por parte del ejecutivo de Jorge Azcón. “Publiqué el tuit y puedo alegrarme de lo que me dé la gana según el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, declaró, defendiendo su derecho a expresarse. El humorista recordó que ya había enfrentado una querella anterior que fue archivada, lo que, según él, demuestra la falta de fundamento de estas acusaciones. Ante la posibilidad de que el proceso judicial avance, Albà no descarta querellarse contra el Gobierno de Aragón y llevar el caso “hasta donde haga falta, incluso a Europa”.

Afirma que a los catalanes “ya nos han pisoteado suficiente

Albà sostiene que la denuncia es una estrategia política para “sembrar miedo” y que lo han elegido a él “porque buscan a los que tienen seguidores; lo que temen es que las ideas se difundan”. Afirma que a los catalanes “ya nos han pisoteado suficiente” y compara su situación con la de otros artistas, como Pablo Hasél, “aún encarcelado por cantar canciones, lo cual es gravísimo”.

La denuncia, presentada por un gobierno del Partido Popular en defensa de un exdirigente socialista no sorprende a Albà, quien opina que “dice mucho de lo que es el Estado español: una banda que se reparte el poder”, incluyendo a Vox y Podemos en la misma categoría. El humorista entrevistado en ‘Cadena Ser’ considera la acusación de injurias “absurda” y se pregunta la diferencia entre sus críticas a Lambán en vida y tras su muerte: “Le dije de todo, y nunca se quejó. ¿Qué diferencia hay ahora, que ha muerto? Sigue siendo lo mismo”.

Así pues, Albà ha mantenido la misma postura en todo momento durante su intervención el programa radiofónico de Pablo Tallón, negando rotundamente su presunta incitación al odio y asegurando además que “irá a por todas” en los tribunales.