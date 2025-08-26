Pablo Insua, el nuevo fichaje del Real Zaragoza, a examen: "La presión social no es ni medio normal", le defiende un aficionado

Tras su desvinculación del Granada, era evidente que el Real Zaragoza anunciara la llegada de Pablo Insua. También avisó Gabi de que más pronto que tarde llegarían fichajes, y este mismo lunes, el club aragonés ha hecho oficial el fichaje del central gallego de 31 años para la próxima temporada 2025/26.

Así pues, el Real Zaragoza cuenta con un nuevo central, posición muy necesitada por el equipo y en la que los fichajes eran primordiales. Insua se convierte ya en el octavo fichaje del conjunto y tercero en esta posición tras Tachi y Radovanovic.

Ha estado en Primera División

El futbolista gallego es un defensa con dilatada experiencia a sus espaldas: ha jugado hasta ahora casi 300 partidos, 79 de ellos en Primera División. Famoso por luchar hasta el final cualquier duelo en el césped y su buena salida de balón, comenzó su trayectoria en el RC Deportivo de La Coruña. Después, ha pasado por el CD Leganés, la SD Huesca, el Real Sporting de Gijón o el Granada CF.

La llegada de, al menos, un central más era uno de los objetivos más importantes para Txema Indias, el director deportivo del equipo zaragozano. Y es que la debilidad defensiva ha sido uno de los principales problemas del club la pasada temporada, algo que también se ha notado en los dos primeros partidos de este curso al contar solamente con un central del primer equipo sano.

“Os lleváis a un tío grande, ¡Suerte centralón!”

La comunicación del fichaje de Pablo, posteada en el perfil de ‘Instagram’ del Real Zaragoza, ha dejado cientos de comentarios. Como ya ha sucedido otros fichajes para esta temporada, siempre hay algún aficionado del club anterior del jugador fichado que halaga su trabajo futbolístico. “Os lleváis a un tío grande, ¡Suerte centralón!”, dice S98.

Más allá de los habituales “Bienvenido”, los aficionados muy pronto han comenzado con su dura crítica a un jugador que todavía no ha podido demostrar su talento en el campo, con comentarios como estos: “Todo lo que sube baja, pero con fichajes como este solo podemos bajar y bajar…” o “Vaya fichaje... Rumbo a 1 rfef”.

En el incendiado debate en redes sociales, ha habido muchos que han salido en defensa del jugador haciendo autocrítica como afición. “Gente, lo que no podemos hacer es criticar a todo el que viene, los jugadores tienen niveles diferentes en cada club, si viene de malas temporadas, pero si ascendió a Primera División por algo fue. Hay que darle confianza y crear un ambiente ideal para que pueda recuperar el nivel”, opina P.R.

El mercado de fichajes termina el 1 de septiembre

Un todavía más duro golpe de realidad ofrece este otro aficionado, P., pues pone en primer plano "la presión social que cada año se mete a los jugadores”, que “no es ni medio normal. Luego ganarán un partido y volveremos a ser los mejores. En fin.. a muerte con este y con toda la plantilla”, concluye.

El Real Zaragoza cuenta con pocos días para completar su plantilla. Le faltan otro central, un mediocentro y un portero, además de otras incorporaciones según las salidas que se sucedan. El cierre del mercado es el próximo lunes 1 de septiembre.