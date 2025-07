Este es decálogo de las cosas imprescindibles que hay que hacer en Asturias

Si crees que Asturias es solo montañas verdes y playas de postal, ¡te falta asturianía! Esta tierra es pura magia, gastronomía que te hincha de felicidad, sidra que se bebe con arte y tradiciones que contagian alegría. Aquí tienes la guía definitiva para vivir como un auténtico asturiano… y presumir de ello. Este es el decálogo del buen asturiano, te damos todas las pistas de lo que tienes que hacer.

La "fartura": un banquete para valientes. En Asturias no se come, se "farta". Y no, no es un error tipográfico: una buena "fartura" (atraco gastronómico) incluye fabada, cachopo, pote y, de postre, arroz con leche o frixuelos. Consejo: después de semejante festín, lo normal es "echar un pigazu" (siesta reparadora).

El ritual de la sidra: ¡culín va, culín viene! Pedir "un culín" es como decir "una copa"… pero en asturiano y con mucha más gracia. Eso sí, no vale beber a sorbos: se tira de golpe, se deja un resto en el vaso y ¡al suelo! (sí, en las sidrerías el piso siempre está mojado).

Cantar como si no hubiera un mañana. Si pasas por Oviedo un jueves, verás grupos de amigos "echando un cantarín" (cantando asturianadas). No hace falta ser Plácido Domingo: con tararear "Soy de Verdiciu" o "La planta catorce" ya te integras.

Covadonga: donde la historia y la fe se dan la mano. Da igual si eres creyente o no: visitar la Santina, la Santa Cueva y el mítico "chorrón" (donde lanzar una moneda para que se cumpla un deseo) es obligatorio. ¡Ah! Y saluda a Don Pelayo, que ahí sigue vigilando.

Ir de "folixa": fiesta asturiana 24/7. "Folixa" es sinónimo de diversión. En verano, las "fiestas de prao"; en otoño, ferias y festivales. El asturiano nace con el chip fiestero activado, así que… ¡a disfrutar!

La lluvia fina que te hace sentir vivo; llámale orbayu. En Asturias no llueve, "orbaya". Y no, no se cancelan planes por eso. Un auténtico asturiano ni abre paraguas: deja que el agua le moje y disfruta del olor a tierra mojada.

Madreñas y "po lo segao": supervivencia rural. Caminar con madreñas (zuecos de madera) es todo un arte. Y si alguien se pasa de listo, un "¡Tú, po lo segao!" (algo así como "¡No te pases!") lo arregla todo. Si vas a algún pueblo o aldea las encontrarás en la puerta de entrada, diles a sus dueños que te dejen probarlas.

Lo "grandón" manda: escalerona, mareona y peñona. En Asturias todo se agranda con sus nombres, es tradición. Pero, ¿qué significan estos términos? La "mareona" representa la pasión por el Sporting de Gijón; la "escalerona" es el icónico acceso a la playa de San Lorenzo, en Gijón; y la "peñona" alude a una de las penínsulas más bellas de la costa asturiana, situada cerca del Cabo Peñas.

La chaquetina de por si acaso. El clima asturiano también tiene sus particularidades. Incluso en pleno verano, es común llevar una chaqueta "por si acaso", ya que las tardes suelen refrescar. Y cuando llega el invierno, los asturianos no dicen que hace frío, sino que "fai un cutu q’escarabaya el pelleyu" (hace un frío que corta la piel). Dominar esta expresión es clave para sumergirse en la esencia asturiana, tanto como visitar miradores emblemáticos como el de El Fitu.

Ser un pesado con que Asturias "ye" lo mejor del mundo: ni se te ocurra entrar al debate con un asturiano de cuál es el mejor lugar del mundo porque en Asturias no hay discusión: nada como la tierrina, Asturias "ye" el mejor lugar del mundo. La sidra no sabe igual si la tomas fuera de sus fronteras, no hay mejor paisaje que el asturiano, ni mejor gastronomía ni mejor paisanaje.

Ahora que ya sabes diez claves para visitar Asturias como si fueras un asturiano de verdad, no te pierdas la oportunidad de viajar a conocerla.