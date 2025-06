Estos son los tres chiringuitos de verano ideales para disfrutar la noche de San Juan en Asturias

Llega el verano y con él las ganas de chiringuito de playa, de tomarse algo disfrutando de la brisa, de ver un atardecer o de comer unas tapas ricas en alguno de los chiringuitos que tiene Asturias de punta a punta.

Aunque hay muchos más, hoy te descubrimos tres de ellos que son indispensables y que lo tienen todo: entorno, buena atención, excelente calidad, comida rica y como no, vistazas al mar. Anota.

Chiringuito Mamba en Llanes. Se ha convertido en un referente de la costa asturiana y más de la zona oriental. Es un lugar precioso, en el concejo de Llanes, uno de los lugares más bonitos de Asturias para disfrutar del verano y sin duda, especial donde los haya para pasar la noche más especial del año: la noche de San Juan.

Un chiringuito con todas las comodidades, ubicado en la playa de Ballota. Aunque tienen una carta muy amplia y acertarás con todo lo que pidas, nuestra recomendación son los arroces que son especialidad de la casa y que bordan. Comer o cenar un buen arroz con bogavante en este sitio y después sentarse en su ya famoso banco con vista al mar puede que sea una de las mejores sensaciones del verano. Además, también hay actuaciones de música en directo para hacer más especiales las noches con buen tiempo.

La dunas de Verdicio: Pocos lugares existirán en el mundo más bonitos que Verdicio, una playa salvaje que ofrece también una zona de pozas más tranquila y que está en el Cabo Peñas. El chiringuito de Las dunas de Verdicio es otro de esos sitios a los que hay que ir. Ver una puesta de sol desde su terraza es una maravilla, además cuentan con una carta muy rica y su especialidad son las hamburguesas y el picoteo. Durante la temporada organizan un montón de eventos musicales, con diferentes estilos. La noche de San Juan es ideal para conocer este sitio, enamorarse de Asturias y quemar todo lo malo para dejar entrar lo bueno.

La mar de fondo. Precioso chiringuito de playa ubicado en un entorno absolutamente mágico: la playa de Frejulfe, en Navia, ya en el Occidente de Asturias. Este chiringuito tiene un encanto especial y además podemos afirmar sin equivocarnos que su cocina está por encima de lo que se espera de un chiringuito de playa. Ojo, porque sus platos son una delicia. Una carta no demasiado larga, pero que apuesta por los productos de temporada y locales.

Frejulfe es una playa paradisiaca, un lugar ideal para pasar la noche de San Juan, dejando atrás aquellas cosas que no merecen la pena para poder dar la bienvenida solo a lo bueno. Desde este chiringuito es casi imposible no sentir las buenas vibraciones del verano. No te lo pierdas.