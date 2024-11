Repunar, mancar, tajar y puxar; los verbos que solo entiende un asturiano

Asturias tiene sus propias palabras y algunas de ellas hay que entenderlas o al menos intentarlo, porque de lo contrario puede llevar a malos entendidos.

Dentro de todas las palabras del asturiano hay algunos verbos que no se usan en el resto del país y que puede parecer que tiene un significado que en realidad no es. Estos son los cuatro verbos que todo asturiano usa prácticamente a diario para expresarse.

Repunar. No tiene nada que ver que una cosa te repugne a que te repune. Y es ahí donde suele darse la confusión con el que viene de fuera y más cuando un asturiano le dice a otro "hoy estás muy repunante".

Cuando algo nos repuna es que nos cae pesado o no nos sienta bien. Un arroz con leche con demasiado azúcar a un asturiano le repuna, y le repuna también que no dejen de poner la misma canción una y otra vez en la fiesta de prao, y le repuna que el amigo no se decida a pedir el postre en el restaurante. Cuando una persona está indecisa y le da mil vueltas a una decisión sí, está "repunante", que no repugnante.

Mancar. Mancar no es dejar manco a nadie ni mucho menos, pero por ahí andan los tiros, aunque a un nivel bastante más bajo. "No me manques", te advierte el asturiano cuando sin darte cuenta le estás pisando el pie o le das con el codo. Mancar es algo así como hacer daño, pero daño físico.

"¿Máncote?", pregunta el enfermero cuando te pone la vacuna en Asturias. "No mancas, no", responde el paisano.

De hecho en Asturias es prácticamente imposible que alguien diga, al menos en el lenguaje coloquial, que algo le hace daño. Una vez en el Principado, lo que en otra parte del país hace daño o herida o roza o araña, en Asturias manca.

Tajar. En los colegios de Asturias se taja. Tajan los niños y tajan los profesores y maestros. ¿Y qué tajan? Pues los lápices. Lo que en el resto del país se conoce como sacar punta y sacapuntas, en asturiano es tajar punta y "tajalápiz". Tajar es sin duda uno de los verbos más asturianos de todos los que se usan y es inevitable que cuando los turistas visitan el Principado, se queden alucinando cuando ven a cualquiera sacándole la punta a un lápiz y asegurando "vaya mal que taja esto".

Puxar. Si hay una frase que dicen todos los asturianos y que se repite de forma casi automática en cualquier celebración esa es, sin duda, "Puxa Asturias". Puxar es empujar, hacer fuerza. El grito de la exaltación de la asturianía es este y no hay otro igual.

Estos tres verbos los utiliza tanto el asturiano que habla habitualmente en castellano, como el que lo hace en llingüa y también el que "fala".

Son verbos de uso común y habitual y que generan cientos de anécdotas con el que viene de fuera y no entiende o interpreta mal algunos de ellos.