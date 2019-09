“Rebelión en la médula”: los tumores raros de la sangre

La cara de la enfermedad la pone Peter Löffelhardt, paciente de policitemia vera y presidente de la asociación de pacientes MPN España. Su tez, con ese color sonrosado, no le califica como «guiri», sino que más bien le identifica como afectado, “ya que con el tiempo aprendes que hay muchos síntomas que nunca había asociado a la enfermedad y tienen su relación directa. Como el prurito, un picor generalizado en cualquier área corporal que, aunque no siempre, se desencadena de forma típica por el baño o ducha caliente. Es muy incómodo para quienes lo sufren”. Una de las inquietudes que surgen en los afectados es por qué a ellos. “Yo siempre les digo lo mismo: ‘‘Tú no tienes la culpa, no has comido nada que lo haya desarrollado, tus padres no tienen la culpa –no es hereditaria– y tus hijos no tendrán por que desarrollarla”, apuntó el hematólogo. Pero el representante de los pacientes insistió en que “para nosotros es importante esta cuestión, conocer el origen, ya que es duro saber que no tiene cura y que te dan un pronóstico determinado. A mí me dieron, hace 25, un tope de cinco, y aquí sigo. Ponerse en manos de un buen médico y confiar en él ayuda mucho”.

Así, desde el colectivo tratan de dar respuestas a las cuestiones o desafíos que presentan día a día las diferentes formas de estos síndromes. “A veces, ofrecemos consejos prácticos para aliviar las incomodidades de la enfermedad; otras, damos las explicaciones que los médicos no tienen tiempo de ofrecer en la consulta”, explicó Löffelhardt. Pero, lo importante, como subrayó García Gutiérrez, es que “haya un buen diagnóstico, y detrás de ello un buen profesional, un hematológo, que cuente con las herramientas para poder reducir los riesgos de estas enfermedades crónicas. Es decir, que se eviten los eventos trombóticos y no progresen a formas leucémicas que puedan precisar de un trasplante de médula”.

El Grupo Español de Enfermedades Mieloproliferativas Crónicas Filadelfia Negativas (Gemfin), al que pertenece García Gutiérrez, tiene un registro que “nos ha permitido la creación de evidencia sólida que ha dado lugar a guías clínicas y protocolos de actuación; al tiempo que nos ha servido para tener un mayor conocimiento de los síndromes”. En este sentido, Löffelhardt subrayó la importancia de los vínculos que se establecen entre médico especialista (hematólogo) y paciente, “y el papel que tenemos de apoyo las asociaciones. Porque a veces, el dolor, las molestias diarias de estas patologías minan nuestro estado mental y requieren de ayuda psicológica. No todos llevamos bien la enfermedad, ni la vemos de forma optimista»”. Los tres registros de pacientes con MPN crónicas abiertos en España presentan un buen reclutamiento, contando con entre 1.000 y cerca de 2.000 pacientes en cada uno de ellos.