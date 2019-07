-En «Feliz de ser yo» (Planeta) explica que éste es el segundo libro de una trilogía, que empieza con «Volando alto» (Planeta). ¿Cuál sería el tercero y a qué responde esta separación?

-Pues es un recorrido para el autoconocimiento personal. En el primero, se trata de «romper el cascarón del huevo», de aceptación de uno mismo, porque para ello tuve que hacer un ejercicio de sinceridad conmigo, dar un pasito hacia dentro y enfrentarme a los abusos, de por qué tuve anorexia y bulimia, de cómo pude liberarme emocionalmente para poder hablar del tema. En «Feliz de ser yo» –que tras un mes en las librerías ha llegado a la segunda edición–, la introspección se hace mayor; admito quiénes fueron los culpables de mi situación pero adquiero la responsabilidad de mi yo actual, de entender cómo afectan las relaciones familiares en el proceso. Buscamos la empatía con nuestro entorno. Y para terminar, «Prueba de fe», que te pone a prueba para saber hasta donde eres capaz de llegar para conseguir lo que quieres.

-Los libros siguen también la estructura de tres. ¿A qué responde?

-Mi técnica y mi lema se basa en identificar, elaborar y transformar, que se hace en cada uno de ellos. Lo que en mi escuela virtual se traduce en conócete, acéptate y supérate. Me quedé con la regla de los tres pasos desde la infancia.

-En el libro cuenta con el aval de profesionales médicos y hace referencia a estudios científicos sobre la temática. ¿Qué valor aportan?

-En los tres, cuento con un profesional (psiquiatra) que me ayuda en la argumentación de los hechos, para los que busco siempre fuentes de contraste.

-El ser humano, ¿se pone barreras y miedos cuando quiere algo porque tiene que estar dispuesto a hacer cosas para conseguirlo?

-Somos incongruentes. Podemos desear algo, pero no estamos dispuestos a pasar el peaje. Y esto significa que si uno está preparado, hay que trabajar para ello. Uno de los obstáculos es la introspección, a nadie le gusta mirarse realmente cómo es y admitirlo. Y no vale con cualquier expresión vacía motivadora.

-¿Por qué hay «frases manidas de automotivación que no funcionan»?

-Yo también utilizo frases que me encantan. Pero éstas hay que sentirlas porque si no no sirven para nada. Tienen que venir de la experiencia real.

-¿Por qué no constituye un libro de autoayuda más?

-Cuenta con un elevado trabajo de recopilación y contraste con materiales de psiquiatras y expertos en la materia. Tiene un público claro: mujeres y menores de 13 y 14 años, aunque también se pueden acercar los hombres. Cada paso que se expone se argumenta con literatura y datos clínicos. Porque si uno se rompe un pie, no se somete a una pseudoterapia, va al Traumatólogo. Pero en el caso que nos atañe, se va al psiquiatra y/o psicólogo para reparar la salud mental y recuperar el control de uno mismo. Luego habrá otras mil técnicas, pero serán complementarias. Desde la escuela virtual así lo recomiendo.

-¿Qué hace falta para enfrentarse a este tipo de lectura?

-Valor. Porque expongo herramientas para comenzar a tomar las riendas de la vida. No todo el mundo tiene la misma capacidad ni la actitud. La gente dice que no siempre querer es poder, pero si no quieres lo segundo sí que no... La actitud condiciona mucho en estas situaciones: el querer salir hacia delante en cualquier enfermedad condiciona la calidad de vida y uno no se obceca en el victimismo.

-Los actuales libros de autoayuda, ¿cuentan con más trabajo científico detrás?

-Hay una tendencia a elaborar más este tipo de contenidos, a que sean más cuidados desde el punto de vista médico y sí que hay profesionales-autores que se toman esto muy en serio.