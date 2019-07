Netflix borra la escena de suidicio de "Por 13 razones"

La serie "Por 13 razones" no ha dejado indiferente a nadie. Por un lado ha servido para hablar sin tabúes de los problemas de los adolescentes y de cómo y por qué muchos se suicidan. Pero, por otro, los expertos consideran que ha animado a muchos a llevarlo a cabo. Y varios estudios científicos ha sido lo corroborado después de analizar datos y cifras.

Quizás, esto ha llevado a la productora, Netflix, a eliminar la escena en la que Hannah que se quitaba la vida en la bañera cortándose las venas. Unos fotogramas demasiado explícitos, según los psiquiatras, que habían solicitado esto desde el estreno de la primera temporada.

Hace un año, la revista científica "JAMA Internal Medicine", concluía que tras el estreno de la serie, las búsquedas on-line sobre temas relacionados con la prevención del suicidio habían aumentado. Y más grave aún: también aquellas asociadas con el propio acto en sí. Concretamente desde el comienzo de la misma, la búsqueda de "cómo suicidarse" aumentó un 26%... mientras que "prevenir un suicidio" subió un 23% según este estudio basado en datos obtenidos del buscador Google.

Pese a que Netflix se escudaba en que el vídeo inicial ya servía de advertencia, al final ha claudicado y se ha ajustado a las peticiones de los expertos, ya que otro trabajo reciente hacía saltar las alarmas de nuevo. En esta ocasión, ha sido la publicación del "Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry" que subraya sólo un mes después del estreno de la serie, los suicidios en EE UU entre niños y adolescentes de 10 a 17 años aumentaron cerca de un 29%.

Christine Moutier, responsable médico de la Fundación Americana de Prevención del Suicidio, ha visto así cómo el trabajo desde la institución ha recogido sus frutos. "AFSP apoya firmemente la decisión de Netflix de eliminar la escena de la muerte de Hannah en la primera temporada. La representación de las luchas suicidas y el suicidio es compleja y la investigación muestra que las personas responden al contenido de entretenimiento de diferentes maneras. El mismo contenido que puede llevar a una mayor conciencia e interés, e incluso empatía en muchos, puede empeorar el estado de ánimo, la ansiedad o la autoimagen de otras personas vulnerables o con dificultades", apunta Moutier en un comunicado.