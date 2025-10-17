4.000 euros menos de cinco días: el gasto de una turista durante sus vacaciones en Ibiza

El alto coste de unas vacaciones en Ibiza ha vuelto a generar debate en redes sociales después de que una turista estadounidense publicara un vídeo en el que detalla cuánto gastó durante una estancia de cinco días en la isla. La joven, creadora de contenido y viajera habitual, asegura haber desembolsado casi 4.000 euros entre vuelos, alojamiento, comidas y entradas a discotecas.

El testimonio, que rápidamente se volvió viral, refleja la otra cara del turismo de lujo que caracteriza a la isla pitiusa: la de los visitantes que llegan con ilusión pero se sorprenden por los elevados precios. “Fui sin una mentalidad económica. Quería disfrutar, pero no estaba preparada para lo caro que es Ibiza”, confiesa la turista en su vídeo, publicado en su canal de YouTube.

De Croacia a Ibiza, con parada en el lujo

La joven relata que viajó desde Croacia hasta la isla con un billete de avión de 200 euros, impulsada por la curiosidad de conocer uno de los destinos más famosos de Europa. Durante su estancia, se alojó en el Hotel Garbi, un establecimiento de cuatro estrellas situado en Platja d’en Bossa, por el que pagó 1.000 euros por cinco noches en una habitación con vistas al mar. El gasto fue compartido con dos amigas, aunque la cifra no dejó de sorprenderle.

“Sabía que Ibiza era cara, pero no tanto. Pagas por la vista, por la ubicación y por la experiencia”, señala la joven.

El grueso de su presupuesto, sin embargo, se lo llevó el ocio nocturno. La turista asistió a cinco fiestas en discotecas icónicas como Ushuaïa, Amnesia y Hï Ibiza, donde las entradas sumaron más de 500 euros. “Quería asegurar mis accesos y disfrutar sin preocuparme por listas de invitados o mesas”, explica en su vídeo.

El agua más cara del viaje

Uno de los momentos que más comentarios ha generado entre los usuarios es el precio de una simple botella de agua: 15 euros. “Fue cuando entendí lo que realmente significa Ibiza”, bromea la joven. Solo en comidas y bebidas fuera del hotel, gastó más de 400 euros, mientras que dentro del alojamiento desembolsó otros 80 euros en snacks y cócteles junto a la piscina.

El regreso a Estados Unidos elevó aún más la factura. El vuelo de vuelta, con selección de asiento y equipaje adicional, costó algo más de 1.000 euros. En total, entre desplazamientos, alojamiento, ocio y comidas, la cifra final rozó los 4.000 euros.

Es Vedrà iStock

Un consejo final para los futuros viajeros

La influencer concluye su relato con un consejo para quienes planeen visitar la isla por primera vez: “Si tienes un presupuesto en mente, agrégale 500 euros extra para evitar estrés y poder disfrutar plenamente”. También recomienda usar tarjetas internacionales sin comisiones que permitan acumular puntos de viaje.

Pese al gasto, asegura no arrepentirse. “Sabía que solo iría una vez, así que quería aprovechar cada momento. No planeo volver. Ya viví Ibiza.”

Lujo, exclusividad y precios en aumento

El testimonio se suma a otros vídeos virales de turistas que muestran cuentas de restaurantes y chiringuitos que superan los 100 euros por persona, incluso en pedidos sencillos. Aunque las Islas Baleares han registrado una ligera reducción en el número de visitantes este año, los niveles de gasto turístico se mantienen al alza, especialmente en Ibiza y Formentera, donde el modelo de lujo y exclusividad sigue marcando el ritmo de la temporada.

En palabras de un empresario local, “Ibiza no es solo un destino, es una experiencia… pero cada vez más reservada para quienes pueden pagarla”.