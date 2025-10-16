6.000 euros de multa para un taxista "pirata" que operaba en Formentera

El Consell de Formentera ha impuesto una multa de 6.001 euros a un taxista y a su empresa de forma solidaria por ejercer ilegalmente el transporte de viajeros sin la preceptiva licencia.

La sanción, que se enmarca en la Ley 4/2014 de transporte terrestre y movilidad sostenible de Baleares, califica los hechos como una infracción muy grave contra la ordenación del sector.

La infracción fue detectada durante una inspección en la que se pudo verificar que una persona, utilizando un vehículo de empresa, realizaba servicios de transporte sin contar con la autorización administrativa necesaria. Este procedimiento sancionador refleja los esfuerzos de las instituciones por controlar el ejercicio irregular de esta actividad en la isla.

Marco legal y objetivo disuasorio

La resolución sancionadora, que ha desestimado las alegaciones presentadas por los responsables, establece que la cuantía de la multa persigue un claro carácter disuasorio. Con esta medida, las autoridades buscan proteger los derechos de los usuarios que utilizan los servicios de transporte y garantizar las condiciones de competencia leal dentro del sector.

La aplicación de esta sanción evidencia la postura firme del Consell de Formentera contra el ejercicio ilegal de actividades de transporte, reforzando el marco de legalidad y la protección de los consumidores.