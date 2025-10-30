Va a una cala de Mallorca a finales de octubre… y lo que encuentra lo deja con la boca abierta

“Digo, vamos a una playa de estas que no se puede pisar en verano, porque es que es imposible, está lleno, lleno, lleno de gente, de turistas”, comienza relatando una visitante en un vídeo que se ha vuelto viral.

Con la llegada del otoño, esperaba encontrar calma, brisa fresca y espacio para respirar. “Yo con mi sudadera, chándal, tapaica, o sea, casi me falta la mesa camilla”, bromea. Pero lo que encontró fue todo lo contrario: “Pues, a reventar, tío. A reventar”.

La sorpresa fue aún mayor al ver a la gente bañándose en bikini como si el calendario se hubiera detenido en agosto. “Yo no comprendo. Como tienen balón, es que no meto yo un pie ahí ni aunque me paguen”, comenta entre risas.

La escena se repite en las mismas cuatro calas de siempre. “Obsesión, obsesión. Estamos obsesionados con esta cala. Les da igual todo”, añade mientras observa cómo siguen llegando más personas. “Vienen refuertas. Es como si fuese un autobús turístico, pero en lancha”.

El vídeo refleja una realidad cada vez más común en las Islas Baleares: el turismo no entiende de estaciones, y las calas más populares siguen atrayendo multitudes incluso cuando el calendario marca finales de octubre.