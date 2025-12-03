Un experto en compraventa de viviendas revela que no todo el mundo es apto para vivir en Baleares: "Me alegra que sea así"

Nuestro país posee la capacidad de ofrecer sitios muy diferentes en los que vivir. Todo esto se debe a su diversidad geográfica y la variedad de estilos de vida que conviven en España. El mundo está lleno de contrastes. Afortunadamente para los que tienen mucho dinero, puede elegir el mejor destino en el que montar un hogar con su familia. De hecho, si tienen una renta muy alta, tienen la capacidad incluso de viajar fuera de nuestro territorio y buscar una nueva vida en un lugar del extranjero.

No obstante, y siendo algo más realistas para un ciudadano medio cuyo objetivo es el de tener una vivienda en su lugar de origen, existe una amplia cartilla de regiones entre las que escoger y que brindan modelos de cotidianos y rutinarios muy dispares entre sí. No es lo mismo asentarse en una gran capital que hacerlo en una ciudad de menor tamaño, en un entorno rural o en la costa, pero esto es lo que al fin y al cabo puede considerarse como algo bueno, ya que las necesidades de muchos quedarían satisfechas debido a esa polivalencia.

Lo mismo ocurre con la morfología del territorio. Nuestro Estado está compuesto por cadenas montañosas en los que el invierno es gélido, por archipiélagos que mantienen un clima más suave a lo largo de todo el año y también por provincias situadas en el centro en las que el verano suele ser insoportable y los meses de final y principio de año fríos. Tampoco puede quedar en el olvido los ritmos de vida: mientras que unas zonas se diferencia por una actividad frenética con servicios de todo tipo, otras nutren a sus ciudadanos de un día a día más tranquilo y relajado.

Un personal shopper inmobiliario asegura que "vivir en una isla no es para todos"

Pese a todos estos factores, objetivamente muy 'ricos' en cuanto a pluralidad y variedad de opciones, existe cierta creencia, totalmente cierta, por la que se asegura que no todo el mundo posee la misma capacidad para vivir en un lugar en concreto, y esto no pasa tan solo con el tema de las vividas. Sobre esto mismo ha hablado un experto en viviendas en sus redes sociales:

Joan Dabén, también conocido como @joan_dabenpsimenorca en la red social TikTok, es un "personal shopper inmobiliario" que desempeña su labor en la isla de Menorca. No es una persona muy destacada en internet, ya a que apenas alcanza los mil seguidores. Sin embargo, eso no quita que su contenido no sea de interés, y más con la reflexión que ha lanzado sobre la idea de que "vivir en una isla no es para todos".

"No tiene nada que ver con el dinero, me refiero a otra cosa"

Nada más comenzar con opinión, ofrece las siguientes declaraciones: "Ir de vacaciones (a una isla) es fácil. Reservas un hotel bonito, vas a las playas más conocidas, comes bien, haces fotos y te vas, pero vivir allí... eso es solo para unos pocos". La principal barrera que tienen las personas a la hora de escoger una casa es el precio, el cual está más inflado que nunca y no deja margen de maniobra a la población más joven, pero Joan ha rechazado totalmente esta opción.

"Me refiero a otra cosa, al saber estar", señala. Hace alusión a ese momento alejado de la época veraniega en el que se respira un ambiente mucho más 'alocado' por la presencia de los turistas. Básicamente, los días del resto del año en el que las islas no están saturadas por la presencia de personas que están llevando a cabo sus más que merecidas vacaciones.

"Pese a todo ello, creo que es bueno"

"Cuando los bares cierran antes, las calles se vacían y el mar deja de ser postal para ser rutina. Ahí empieza lo real", matiza. Según sus propias palabras, esa es la temporada isleña que no se enseña en "Instagram", es totalmente lo contrario a lo que todo el mundo conoce. "La vida con sus pausas, sus silencios, su ritmo lento... y no cualquiera sabe amar eso", aclara.

Es así que el mero hecho de esos contrastes provoca que cualquier vivir en un archipiélago "no es para todos", aunque esto es algo que a Joan le provoca sentimientos de alegría. Esta reflexión concluye de manera positiva, ya que dice que, gracias a todo lo ahora razonado, "los lugares que aún conservan su alma merecen gente que sepa estar, y sobre todo que sepa ver su potencial", concluye.