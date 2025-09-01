La sal 'pija' de la isla de Menorca con precios elevadísimos que recuerdan al caviar

Menorca, conocida por sus calas vírgenes, su gastronomía y su carácter tranquilo en comparación con otras islas del archipiélago balear, ha encontrado en un producto muy particular un símbolo de identidad y, al mismo tiempo, un motivo de debate: la flor de sal.

Este producto, que se recoge en las Salinas de la Concepción, se ha convertido en un auténtico objeto de deseo en el mercado gourmet. Su precio, que supera con creces al de otras sales de renombre internacional, ha suscitado tanto admiración como críticas.

La presentación de esta sal, en elegantes envases de 125 gramos, no deja indiferente. Se trata de un producto exclusivo que llega a alcanzar los 119 euros por kilo, un valor muy superior al de la popular sal Maldon, que ronda los 24 euros por kilo, o incluso a la conocida sal rosa del Himalaya, que se comercializa por unos 32 euros por kilo. Este posicionamiento la sitúa en la misma categoría que productos considerados de lujo, más cercana al caviar que a un ingrediente básico de cocina.

Una elaboración artesanal

Lo que justifica este precio no es únicamente el envoltorio ni el marketing. La flor de sal de Menorca se caracteriza por un proceso de recolección artesanal que requiere gran destreza y paciencia. La cristalización de la sal está marcada por la combinación única de agua marina, sol y viento, lo que genera unas láminas frágiles y delicadas que deben recogerse con rapidez antes de que se depositen en el fondo de las balsas. Este método, totalmente manual, aporta un valor añadido frente a otros sistemas de producción más industrializados.

Una historia con raíces profundas

Las salinas de Fornells, donde se produce esta flor de sal, cuentan con más de un siglo y medio de historia. Fueron fundadas en 1854 por la familia Salord, de Alaior, y durante 130 años abastecieron de sal a la isla.

La actividad cesó en 1984, pero en 2018 la familia Best emprendió un ambicioso proyecto de recuperación que supuso una inversión de alrededor de 600.000 euros. Gracias a esta iniciativa, las Salinas de la Concepción son hoy en día las únicas activas de las cuatro que existieron en Menorca, y han recuperado su papel como referentes de la tradición salinera local.

Entre la tradición y el lujo

Más allá de su función como condimento, la sal menorquina se ha convertido en un símbolo de identidad cultural. Su exclusividad la ha llevado a posicionarse en restaurantes de alta cocina y tiendas gourmet, donde es apreciada por su textura ligera y su sabor particular, capaz de realzar platos de pescado, carne o ensaladas con apenas unos granos. Sin embargo, su elevado coste genera controversia entre quienes la ven como un producto de élite, inaccesible para la mayoría de consumidores.

El contraste es evidente: un alimento básico y cotidiano que, en este caso, alcanza precios de lujo. Mientras algunos consideran que se trata de un ejemplo de cómo la calidad, la tradición y la sostenibilidad deben valorarse en el mercado, otros lo interpretan como un exceso en el que el envoltorio y la exclusividad pesan más que el propio producto.

Él futuro de la sal de Menorca

La recuperación de las salinas no solo ha permitido rescatar una tradición histórica, sino también abrir un debate sobre el modelo económico y turístico de la isla. La comercialización de un producto tan exclusivo puede atraer a un público dispuesto a pagar por la singularidad, pero también plantea interrogantes: ¿puede un producto tan caro mantener su vínculo con la cultura popular menorquina o quedará reservado a un nicho muy reducido?

Lo que está claro es que la flor de sal de Menorca ha conseguido situarse en el mapa internacional de los productos gourmet. Con un pasado que se remonta al siglo XIX, una elaboración artesanal y un precio que invita a la reflexión, este condimento se ha convertido en un ejemplo perfecto de cómo la tradición puede transformarse en lujo.