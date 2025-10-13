La macabra muerte de un cantante argentino afincado en Mallorca: abatido a tiros en Ciudad de México

El modelo y cantante Fede Dorcaz, de 29 años y nacionalidad argentina, ha fallecido este viernes 10 de octubre en la Ciudad de México tras ser tiroteado durante un presunto intento de asalto, según confirmaron fuentes cercanas a la producción del programa televisivo Las Estrellas Bailan en Hoy, en el que el artista iba a participar junto a su pareja y también cantante Mariana Ávila.

Al parecer, los responsables del asesinato huyeron en tres motocicletas después de realizar el tiro, según ha informado la prensa mexicana.

La noticia ha causado una profunda conmoción en el mundo del entretenimiento latinoamericano, especialmente en México, donde Dorcaz se encontraba desarrollando su carrera artística en los últimos meses.

El equipo del programa Hoy, uno de los espacios más seguidos de la televisión mexicana, expresó su dolor por la pérdida de “un joven entusiasta, talentoso y lleno de proyectos”, cuya incorporación al formato había despertado una gran expectación entre el público.

Nacido en Mar del Plata (Argentina), Dorcaz llegó a Mallorca con tan solo 14 años, junto a su familia. Fue en la isla donde comenzó a construir su camino en el mundo del modelaje, una profesión en la que destacaría rápidamente por su presencia escénica y su carisma.

Trabajo con grandes firmas internacionales

Durante su etapa en Mallorca trabajó con importantes firmas internacionales, llegando incluso a convertirse en imagen del diseñador Giorgio Armani durante tres años consecutivos, un logro que lo situó entre los modelos más reconocidos de su generación.

Además de su carrera en la moda, Dorcaz era un gran aficionado al deporte, especialmente al fútbol, disciplina que practicó en el Club San Francisco, donde militó durante varios años. Quienes lo conocieron en esa etapa lo recuerdan como un joven disciplinado, sociable y con un notable espíritu competitivo.

Sus inicios como cantante

Con el tiempo, el argentino decidió dar un giro a su trayectoria para dedicarse a su verdadera vocación: la música. Lanzó su primer sencillo, titulado Tú, un tema que marcó el inicio de una nueva etapa profesional y que consolidó su imagen de artista polifacético.

Dorcaz combinaba su talento musical con una intensa presencia en redes sociales, donde acumulaba miles de seguidores que apoyaban su evolución artística.

El violento suceso que acabó con su vida se encuentra actualmente bajo investigación por parte de las autoridades mexicanas. Según las primeras informaciones, el joven habría sido atacado por tres presuntos asaltantes mientras circulaba por una carretera en la capital mexicana. Todo apunta a que los agresores intentaron robarle y que el artista trató de escapar, momento en el que fue alcanzado por los disparos.

Un profundo vacío en España y en México

La trágica muerte de Fede Dorcaz deja un profundo vacío entre sus familiares, amigos y admiradores, tanto en Argentina como en España y México. En Mallorca, donde pasó gran parte de su juventud y dio sus primeros pasos en el mundo artístico, la noticia ha sido recibida con enorme tristeza.

Su nombre queda vinculado a una prometedora carrera interrumpida de forma abrupta, y a la memoria de un joven que, con esfuerzo y talento, había logrado abrirse camino entre dos continentes.