Escenarios abiertos

Comenzamos la semana con tristeza por la muerte del pequeño Julen hallado sin vida en el pozo de Totalán, toda España, conmocionada, mantenía un aliento de esperanza, a pesar de que la realidad hacía prever lo peor. La muerte de un niño siempre causa un inmenso dolor, desde aquí quiero mandar mi apoyo a su familia y mi agradecimiento y admiración a todos los que han hecho posible este heroico rescate. Ahora, ya han surgido las polémicas, las versiones, las críticas en las que, como ustedes comprenderán, no pienso entrar, ya ha sido demasiado utilizada la tragedia familiar.

En esta semana los protagonistas siguen siendo los taxistas, Venezuela y la crisis de Podemos. Los taxistas porque han colapsado Madrid durante varios días y pretenden seguir con ello, algunos hemos sentido su presión personalmente. El pasado lunes por ejemplo, además de rodear la sede del Partido Popular, tuvimos que soportar un escrache en un acto sobre el “Holocausto” y sus víctimas, desafortunado momento el que eligieron para la violencia. Precisamente era una conferencia en la que se hablaba de la erradicación de la misma y se recordaba el intenso dolor de un pueblo así como de lo que representa la Libertad. Centenares de personas insultando, lanzando huevos, petardos, tomates... significa, cuanto menos, un ataque a ese valor tan preciado que garantiza al hombre poder ser responsable de sus actos sin estar sometido. Esperemos que, a pesar de los comportamientos de algunos, los acuerdos lleguen a buen puerto. Manuela Carmena interviene poco en el asunto, a pesar de sus competencias en materia de regulación del taxi y de sus licencias, siempre es mejor escurrir el bulto y en esa práctica tiene mucha costumbre. Pero quien está provocando más dolores de cabeza a nuestra Alcaldesa no son sus adversarios políticos a los que sermonea mes tras mes, son los contrarios de su propio gobierno, Montserrat Galcerán, es una de ellos, ha escrito y publicado un artículo en el que comenta la curiosa caída de Carmena y el acuerdo con Errejón ¿Recuerdan lo de las empanadillas verdad? Pues a la edil Galcerán no solo no le parece creíble el relato sino que además desconfía y habla de “cesarismo imperdonable” así están los ánimos. Con este idílico ambiente interno podrán imaginar cómo fue el último Pleno municipal celebrado el pasado martes. El asunto que, en esta ocasión, dividió a Ahora Madrid fue la retirada de la Virgen del Recuerdo del Parque de Valdebebas en el distrito de Hortaleza. Al final la imagen en cuestión va a permanecer donde está gracias al PP, Ciudadanos y algunos concejales de Ahora Madrid porque los del bloque anticapitalista votaron con los socialistas que tienen una obsesión enfermiza por hacer desaparecer a la Virgen del citado parque. Lo han traído al Pleno en tres ocasiones y no exagero. Mientras tanto los equipos de Carmena y Errejón aprietan el acelerador para preparar aportaciones conjuntas para los madrileños que para eso Iñigo Errejón es, tal vez, el más populista de todos, a pesar de tener ese aspecto ingenuo e infantil.

Asistí al desayuno en el que Pablo Casado presentaba al exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Oírle contar la situación humanitaria que allí existe es estremecedor. Más de 300.000 niños desnutridos, enfermos sin medicinas ni médicos para curar sus males, pacientes con cáncer sin tratamientos adecuados, mujeres embarazadas que mueren por falta de atención, sin hablar de tantos y tantos seres humanos que han tenido que huir a causa de la pobreza y la inseguridad porque también la considerada clase media vive allí en condiciones de pobreza. Hoy Venezuela es un país donde el régimen dictatorial ha conseguido que las instituciones no funcionen, que no haya separación de poderes y como consecuencia que no haya justicia y reine la impunidad. Escribo sabiendo que hemos tenido a tres periodistas de la agencia EFE retenidos, lo que es seguro es que Maduro no quiere testigos en estos días. Espero que una nueva Venezuela emerja y se consolide.

Como verán los asuntos no son menores, la guinda de la semana ha sido la propuesta del Presidente Sanchez de Pepu Hernandez para la Alcaldía de Madrid. El malestar que en el PSM ha provocado el “candidato del Presidente”, ha sido monumental. Una vez más una figura del deporte salta a la política, provoca un cierto rechazo y nos vuelve a plantear el repetido debate sobre los políticos y sus circunstancias, lo que significa ser político y el papel de los políticos en el ámbito local que constituye el primer eslabón de contacto con las personas para el que es necesario un profundo conocimiento de sus problemas y demandas. Este es un asunto complejo que abordaremos en mejor ocasión. Mientras tanto seguiremos con nuestro día a día, entre aromas electoralistas y sin olvidarnos de que “donde manda Carmena no manda nadie” según su aliado el grupo municipal socialista, que tampoco anda en sus mejores momentos en la relación con la primera edil. Ya saben, como afirma Pablo Iglesias, “Carmena no es lo que fue”.