Un año sin Ignacio Echeverría

Un año ha pasado desde que el terrorismo se llevara la vida de Ignacio Echeverría en Londres.

En recuerdo de su memoria, y convocados por el ayuntamiento, acudieron más de cuatrocientos vecinos. Al mismo asistieron sus padres y uno de sus hermanos.

Durante el emotivo acto actuó el coro del Instituto de Enseñanza Superior ‘El Burgo-Ignacio Echeverría’, interpretando dos temas compuestos por los jóvenes estudiantes en homenaje a quien fuera su vecino y ex alumno de dicho instituto.

En el homenaje, celebrado en la plaza del ayuntamiento y al que asistieron representantes de PP, PSOE, Ciudadanos y UPyD, tomaron la palabra, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido; el alcalde de Las Rozas, José de la Uz y uno de los hermanos del ‘héroe del monopatín’. Para el hermano de Ignacio, la cuestión no es “perdonar o no perdonar”, pero pide no transigir “con el terrorismo yihadista”. Le gustaría “que perdurara el recuerdo de Ignacio y que fuera un recuerdo que sirva de ejemplo, de querer obrar bien, ayudar a los demás y que ayudara a la sociedad a ser mejor”

“La inmensa lección de generosidad, de servicio, de humanidad y de valor frente al terror que nos dejó Ignacio Echeverría pervive y permanecerá siempre en Las Rozas”, señaló el regidor del municipio, José De la Uz.

El Ayuntamiento está licitando la nueva pista de skate en homenaje al joven, quien se defendió a golpes con su monopatín del ataque terrorista, que se instalará en el parque Otero Besteiro. Una iniciativa que aplaudió durante su discurso el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.

Además, el Ayuntamiento concedió a título póstumo a Ignacio Echeverría la primera Medalla de Honor de la ciudad.

Al acto acudieron también Ángel Gabilondo (PSOE) e Ignacio Aguado (Cs).