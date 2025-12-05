Descubre la cafetería canaria que está enamorando a los amantes del café y la repostería alemana

En Santa Cruz de Tenerife cada vez es más habitual quedar con amigos o familia en una cafetería acogedora y en ese mapa de locales que se recomiendan de boca en boca Brezelita empieza a aparecer en las conversaciones de quienes se cansaron de pedir siempre lo mismo en las cafeterías del centro y buscan un sitio con algo de personalidad, de esos en los que la merienda se alarga mientras el café y la charla se suceden.

Desde que abrió el pasado 12 de agosto en la calle La Luna, este espacio pequeño pero muy cuidado se ha ido ganando a quienes disfrutan descubriendo lugares distintos con propuestas claras y una identidad fácil de recordar gracias a un protagonista muy concreto que llega directamente de la tradición panadera alemana.

El mostrador de Brezelita parece sacado de una panadería alemana y, sin embargo, cada propuesta está pensada para que funcione igual de bien en una merienda en la capital chicharrera, algo que se nota en combinaciones pensadas para el paladar local pero sin perder su origen centroeuropeo.

El centro de todo es el bretzel, el pan en forma de lazo y ligero punto salado que muchos solo habían visto en películas o mercados navideños y que aquí manda sobre el resto de la carta, convertido en símbolo del lugar.

Más allá del bretzel

Aunque el bretzel clásico funciona, en Brezelita han preferido divertirse con la masa y han empezado a rellenarla hasta convertir cada pieza en una pequeña sorpresa que cambia por completo con cada mordisco, algo que se aprecia en las opciones saladas y también en las dulces que rompen con la imagen más tradicional de este pan.

Entre las versiones más buscadas aparecen las que combinan crema de quesos suaves con hierbas frescas, la mantequilla mezclada con cebollino que recuerda a los desayunos centroeuropeos o las que se acercan al mundo de la repostería con glaseados y sabores que remiten al donut esponjoso, pensadas para quienes no se conforman con la receta básica y disfrutan probando nuevas cosas.

Los bretzel no se llevan todo el protagonismo

Los bretzels no se llevan todo el protagonismo, los bocadillos y sándwiches han ido ganando terreno hasta el punto de que muchos clientes entran ya con uno concreto en mente, acostumbrados a combinaciones que juegan con contraste de texturas y sabores.

En la vitrina es fácil encontrar panes rellenos de queso de cabra con miel, rúcula, nueces y láminasde pera que aportan un toque fresco y crujiente, además de la versión caprese con tomate y mozzarella o propuestas más ligeras que funcionan muy bien como almuerzo rápido a media mañana o merienda, siempre con un punto casero que aleja el concepto de la comida rápida al uso.

Qué haríamos sin el café de por la mañana, y el de mediamañana o el de después de comer...

El café es el hilo que todo lo une y el equipo madruga para que desde las primeras tazas hasta la última de la tarde el resultado, algo que se nota en la forma de trabajar el grano y en la atención que se presta a cada preparación.

En la barra se pueden pedir espressos, cappuccinos con bastante espuma, lattes para quienes prefieren algo más cremoso y también alternativas como café filtrado, bebidas frías para los días de más calor o propuestas sin cafeína entre las que destacan el matcha latte, las infusiones y el zumo de naranja recién exprimido, una variedad que facilita que cada persona encuentre una opción a su gusto.

Cómo llegar, y algo imprescindible: el horario

Brezelita se encuentra en la calle La Luna de Santa Cruz de Tenerife y abre de martes a viernes desde las 07.00 hasta las 19.00 horas, mientras que los sábados mantiene el servicio hasta primera hora de la tarde, en un horario reducido que cierra a las 15.00 horas, dejando los lunes y los domingos como descanso.