La calima arruina las vacaciones de una peninsular en Canarias

Entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, las Islas Canarias experimentaron el invierno más cálido desde 1961, con una temperatura media de 17,7ºC, 2,5ºC por encima de lo habitual. Este invierno inusualmente cálido estuvo marcado por la persistencia de la calima y una preocupante falta de precipitaciones, un patrón meteorológico que, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), probablemente continuará en los próximos meses.

La experiencia de los turistas en Tenerife

Para muchos, las vacaciones en Canarias son una escapatoria de la rutina diaria. Lady Silva, una madrileña de origen ecuatoriano, eligió Tenerife esperando disfrutar de sus impresionantes vistas y clima agradable. Sin embargo, su experiencia estuvo lejos de ser ideal debido a la calima, una densa nube de polvo en suspensión que afectó significativamente su viaje.

En una entrevista con Herrera en COPE Tenerife, Lady compartió su frustración al no poder disfrutar de las vistas prometidas. "Me habían dicho que podía ver la isla de La Gomera desde el sur de Tenerife, y no vi absolutamente nada por la calima", lamentó. Además, la calima también impidió que Lady pudiera admirar el Teide, una de las principales atracciones turísticas de la isla. "Tampoco pude ver el Teide, cuando me habían dicho que se podía ver claramente desde diferentes puntos de la isla", añadió.

Radiación ultravioleta en Canarias

Canarias es la región de España con los niveles más altos de radiación ultravioleta (UV) durante todo el año. La AEMET y la Consejería de Sanidad han alertado sobre los peligros de la radiación UV y la necesidad de tomar medidas de protección adecuadas.

Medidas de protección recomendadas

La Consejería de Sanidad de Canarias recomienda el uso diario de protección solar con un SPF de 30 o más, incluso en días nublados, ya que los rayos UV pueden penetrar a través de las nubes. Además, se aconseja llevar sombreros de ala ancha y gafas de sol para proteger los ojos de los daños causados por la radiación UV.

Daños acumulativos

Los especialistas de la Dirección General de Salud Pública subrayan que el daño solar es acumulativo. La exposición excesiva al sol y las quemaduras solares durante la infancia aumentan significativamente el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer de piel en el futuro. Por ello, es crucial adoptar hábitos de protección solar desde edades tempranas.

Efectos de la radiación UV

La radiación UV, tanto del sol como de fuentes artificiales como las camas bronceadoras, puede causar diversos efectos agudos en la salud, incluyendo:

Daños en el ADN: La exposición prolongada puede provocar mutaciones genéticas.

La exposición prolongada puede provocar mutaciones genéticas. Quemaduras solares: Las quemaduras pueden causar dolor y daño a la piel.

Las quemaduras pueden causar dolor y daño a la piel. Reacciones fototóxicas y fotoalérgicas: Estas reacciones pueden causar erupciones cutáneas y otros problemas de piel.

Estas reacciones pueden causar erupciones cutáneas y otros problemas de piel. Inmunodepresión: La radiación UV puede debilitar el sistema inmunológico, aumentando el riesgo de cáncer y reactivando virus latentes como el herpes labial.

Problemas de salud graves

La sobreexposición a la radiación UV puede causar problemas de salud graves, siendo el cáncer de piel uno de los más preocupantes. El melanoma, el carcinoma basocelular y el carcinoma espinocelular son tipos de cáncer de piel asociados a la radiación UV. En 2020, se diagnosticaron más de 1,5 millones de casos de cáncer de piel en todo el mundo, con más de 120,000 defunciones relacionadas.

La experiencia de Lady Silva en Tenerife subraya los desafíos que el cambio climático y fenómenos atmosféricos como la calima presentan para el turismo en Canarias. Además, resalta la importancia de tomar precauciones adecuadas contra la radiación UV, un peligro constante en la región. Mientras Canarias continúa atrayendo a turistas de todo el mundo, es esencial que tanto visitantes como residentes estén informados y protegidos contra los efectos del clima y la radiación solar.