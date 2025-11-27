Identifican a las autoras de la salvaje agresión a una menor en La Palma

La Policía Nacional ha puesto fin a la investigación que trataba de indentificar a las jóvenes que propiciaron una paliza a una menor en Santa Cruz de la Palma. La investigación comenzó el pasado 23 de octubre, cuando un vídeo difundido en redes sociales hacía saltar las alarmas por la salvaje agresión de los adolescentes que, además eran instigadas por otros menores.

La identificación no habría sido posible sin la colabocación de los centros educativos y el análisis del material aportado. Una vez localizada, la menor fue entrevistada en presencia de sus progenitores, quienes confirmaron que no existían daños físicos, mostrando su voluntad de que la situación se encauzara desde el ámbito educativo y familiar, dada la relación habitual entre las familias y las menores.

Además, la Policía Nacional soliticó informes a los servicios educativos y los Servicios Sociales del Cabildo palmero, con el objeto de descatar la existencia de otros episodios o indicadores de riesgo que requirieran más actuaciones. Sin embargo, hasta el momento no se han detectado circustancias más allá de lo detectado.

Con la finalización de las diligencias policias, toda la documentación ha sido remitida a la Fiscalía de Menores. Además, se ha trasladado el caso a los Servicios Sociales para garantizar la adecuada atención y seguimiento de las menores y de sus familias.