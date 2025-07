¿Los canarios se sienten españoles? El debate viral que arrasa en TikTok

En pleno auge del contenido digital, las redes sociales se han convertido en un hervidero de debates, reflexiones y -por qué no- risas. Esta vez, el centro de atención lo ha puesto el tiktoker canario Special Six, quien, entre bromas y preguntas existenciales, ha encendido una conversación sobre la identidad canaria que va mucho más allá de la pantalla del móvil.

La chispa surgió de una duda aparentemente inocente: “¿Se sienten los canarios españoles?” Una pregunta que, según cuenta el propio creador de contenido, le hacen constantemente los peninsulares cada vez que visitan las Islas. Lejos de ignorarla, Special Six decidió lanzarse a las calles para averiguar qué piensan realmente los habitantes del Archipiélago.

La respuesta, como era de esperarse, es variopinta, pero mayoritariamente conciliadora: sí, los canarios tienen un fuerte sentido de pertenencia a su tierra, pero también se identifican como españoles.

“Mis apellidos son españoles, mi cultura es española… blanco y en botella, leche”, comenta uno de los entrevistados entre risas. Otro, con acento y orgullo tinerfeño, afirma rotundamente: “Yo soy canario, 100% Tenerife a muerte, pero también soy español”.

La mayoría de las voces recogidas por el tiktoker coinciden en una cosa: ser canario no está reñido con sentirse parte de España. De hecho, varios entrevistados subrayan los vínculos culturales y afectivos con la península, desmontando el mito de una supuesta desconexión emocional con el resto del país. “Muchas veces la gente piensa que somos totalmente diferentes, cuando en realidad tenemos mucha relación con los peninsulares”, apunta una mujer.

Pero como todo en la vida (y en las redes), no todo es blanco o negro. Aunque el sentimiento independentista en Canarias es hoy por hoy muy minoritario, algunas voces disonantes también se han hecho escuchar en los comentarios del vídeo. “Yo no me siento española, lo dice mi DNI pero nada más”, escribe una usuaria. Otra va más allá: “Yo soy africana, mi DNI es una imposición legal, porque somos una colonia de España”.

Estas posturas, aunque minoritarias, reflejan la diversidad de opiniones que conviven en las Islas, donde la identidad se vive de forma compleja y matizada. No en vano, el Archipiélago canario -ubicado a unos dos mil kilómetros del territorio peninsular- ha desarrollado históricamente una identidad propia, rica en tradiciones, costumbres y una forma muy particular de ver la vida.

Sin embargo, los datos hablan claro: las opciones políticas que abrazan un nacionalismo regionalista no independentista son mucho más populares que aquellas que promueven la secesión. La mayoría de los canarios se sienten profundamente orgullosos de su tierra, sin que eso implique una ruptura con el Estado español.

Al final del vídeo, Special Six lanza un guiño a sus seguidores: “Visto lo visto, que cada uno saque sus conclusiones”. Y vaya si lo han hecho. Los comentarios se han llenado de mensajes que celebran la unidad y la diversidad. “Qué bonita es la unidad. Viva Canarias, la península y España entera”, escribe un usuario. Otro añade: “Soy canario y esa es mi forma de ser español”.

En un país tan diverso como España, donde cada rincón tiene su acento, su gastronomía y su forma de entender el mundo, lo que demuestra este pequeño experimento social es que la identidad no siempre tiene que ser excluyente. A veces, como diría un buen canario, se puede ser de aquí... y también de allá.