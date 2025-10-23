El Supremo da 15 días al Gobierno para hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo de Canarias

El Tribunal Supremo da un plazo máximo de 15 días al Gobierno central que asuma la tutela de los menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo de Canarias.

El alto tribunal requiere ya al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que proceda a dar cumplimiento a la orden que le dio hace siete meses de hacerse cargo de los menores por la situación de hacinamiento en que se encontraban en las instalaciones del archipiélago.

La Sala de lo Contencioso-Administrativa da este paso después de que la administración canaria trasladase que está siendo insuficiente el ritmo en el que se está cumpliendo con el mandato por parte del Estado.

En este sentido, asegura que "no le falta razón" a este Gobierno autonómico cuando "pone de manifiesto la trascedente demora que se aprecia", pese a que en marzo y en mayo se fijó que el "acceso y la permanencia" de los menores en el Sistema Nacional de Acogida (SNAPI) debía llevarse a término "de manera taxativa e inminente".

*Estamos ampliando*