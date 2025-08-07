Cruza una abarrotada carretera de Tenerife en silla de ruedas: "Es un milagro que siga vivo"

El vídeo, viralizado en redes sociales, muestra el momento crítico del miércoles a las 9:23 horas: el usuario avanza temerariamente entre coches a toda velocidad en la carretera del sur de Tenerife, obligando a los conductores a frenar y esquivarlo bruscamente. Estas imágenes evidencian un vacío legal alarmante: los vehículos de movilidad reducida, diseñados para aceras, circulan sin regulación en vías rápidas donde alcanzan velocidades de hasta 70 km/h, generando un peligro mortal para todos.

Aunque Tenerife cuenta con el servicio TITSA para personas con discapacidad, su cobertura es insuficiente. Muchos usuarios se ven obligados a usar sus sillas eléctricas en carreteras por falta de rutas alternativas seguras o transporte accesible efectivo, exponiéndose a situaciones límite como la registrada en la TF-65.

Demandas urgentes de regulación y seguridad vial

El incidente ha desatado un clamor ciudadano exigiendo acciones inmediatas. Colectivos vecinales y asociaciones de discapacidad reclaman a las autoridades regulación clara sobre zonas de circulación permitida, creación de carriles protegidos en ejes como la TF-65, y campañas de concienciación para conductores y usuarios.

Expertos en seguridad vial advierten que la solución requiere un enfoque integral: desde revisar el diseño de las vías hasta garantizar servicios de transporte adaptado reales.