El destino español elegido por la BBC como el más bonito de 2024

España cuenta con una gran cantidad de municipios que son envidiados no solo por los turistas que hacen de nuestro país el segundo lugar más visitado del mundo, sino también por medios y organizaciones internacionales. The Telegraph, The Guardian, la Organización Mundial del Turismo o Harvard son algunos claros ejemplos que han puesto pueblos y ciudades españoles en lo más alto de sus clasificaciones. Pero también BBC, que sitúa un "lugar especial" como el destino más bonito del 2024.

Se trata de la Isla del Hierro, la más pequeña de las Islas Canarias. Es la que está más al oeste de todas, y cuenta con una gran cantidad de espacios naturales protegidos. De hecho, fue declarada Reserva de la Biosfera en el año 2000 por la UNESCO, y es un lugar lleno de acantilados, calas, piscinas naturales, playas o bosques. Asimismo, cuenta con la mayor densidad de volcanes de Canarias, con más de 800. Este archipiélago está constituido por tres municipios: Valverde (que es la capital insular), La Frontera (que a su vez, cuenta con poblaciones como Guinea, Las Puntas o Tigaday) y El Pinar, (el cual está situado más al sur).

"La población de El Hierro ronda los 11.000 habitantes y su espectacular topografía no es propicia para la construcción de grandes complejos turísticos o rascacielos", explica Sarah Gilbert, la periodista de BBC que habló de El Hierro como "uno de los lugares más salvajes y hermosos que había visto en mi vida". Así, la periodista destaca cómo la isla "escapa de la masificación".

El Hierro alberga diversos microclimas y más de cien especies endémicas, y un destino ideal para aquellos que buscan actividades al aire libre, además de ser un paraíso para los amantes del buceo y la sostenibilidad. La isla cuenta con un pequeño aeropuerto con conexiones desde Tenerife y Gran Canaria, además de que puede llegar en ferry desde Tenerife.

No es la primera vez que medios internacionales destacan a esta isla. Hace unas semanas, The Sun la describía como "la remota isla que parece el fin del mundo y debes visitarla al menos una vez en la vida".

"La pequeña y remota isla tiene un ambiente como del fin del mundo, con flujos de lava, cráteres volcánicos y exuberantes acantilados", destacaba, describiéndola como un "destino único y sostenible que ofrece una experiencia diferente a los turistas que buscan naturaleza, tranquilidad y una conexión con lo auténtico".