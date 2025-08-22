Detienen en Gran Canaria a un hombre con orden de búsqueda y captura

La Policía Local de Mogán, en Gran Canaria, detuvo el pasado 17 de agosto a un hombre sobre el que pesaba una orden de búsqueda, detención y presentación emitida por el Juzgado de Instrucción Nº6 de Las Palmas de Gran Canaria, en vigor desde el pasado 25 de julio.

Según ha informado el cuerpo policial en un comunicado, los hechos ocurrieron alrededor de las 23.00 horas, durante un servicio rutinario de vigilancia en el parque de la avenida Tomás Roca Bosch, en la zona turística de Puerto Rico.

En el transcurso de la patrulla, los agentes localizaron a un varón que mendigaba acompañado de un perro. Al proceder a su identificación y contrastar los datos con la Guardia Civil del Puesto Principal de Puerto Rico, se verificó que el individuo era reclamado por la Justicia. El Juzgado de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria corroboró la orden en ese mismo momento.

Tras la confirmación, el hombre fue arrestado y trasladado inicialmente a las dependencias de la Policía Local para la tramitación de las diligencias correspondientes. Posteriormente, fue puesto a disposición de la Guardia Civil en el Puesto Principal de Puerto Rico.

Respecto al animal, la Policía Local indicó que el perro fue entregado al albergue municipal para su atención y custodia.