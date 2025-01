Domínguez ve la reforma legislativa como clave para resolver el reparto de menores migrantes

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, afirmó este lunes que, para que el Estado asuma la responsabilidad sobre los menores migrantes que arriban a Canarias, es "probable" que sea necesario reformar la Ley de Extranjería, modificar el Código Civil o incluso "fundamentarse en la Constitución española" para llevar a cabo dicha gestión. En este sentido, el también presidente del PP canario destacó que "estamos dispuestos a respaldar cualquier cambio legislativo", siempre que "el Gobierno deje de buscar responsables y, en su lugar, encuentre una solución".

Domínguez recordó que el texto legislativo que Clavijo y Torres se comprometieron a presentar aún está a la espera de la revisión de la Abogacía del Estado o del Consejo de Estado, para determinar si se empleará la figura del decreto ley o se optará por una proposición de ley. En su opinión, esta situación podría haberse resuelto con antelación, ya que "ha habido tiempo suficiente" para que el Gobierno central definiera la figura que utilizará. "Tengo la sensación de que todo se está postergando, eludiendo la resolución de un problema tan urgente como el que estamos enfrentando en Canarias", enfatizó.

En este contexto, el vicepresidente regional señaló que el Ejecutivo nacional dispone de "dos opciones viables que dependen exclusivamente de ellos". Por un lado, tiene la posibilidad de obtener los votos necesarios para respaldar la propuesta presentada por el Gobierno de Canarias, y por otro, puede lograr el apoyo necesario para validar la iniciativa del Partido Popular, que exige que el Estado asuma la responsabilidad de la tutela de los menores no acompañados.

Para lograr una solución a la crisis migratoria que afecta a las Islas, el dirigente del Partido Popular reconoció que "solo hay un equipo", aunque este esté compuesto por "ocho colores diferentes, porque somos ocho islas". En su opinión, dicho conjunto lo conforman los canarios y canarias, quienes merecen el apoyo de todas las formaciones políticas, como el Partido Popular, Coalición Canaria, el Partido Socialista, Vox, y todos los partidos que integran el arco parlamentario en Canarias. Además, destacó que cualquier medida que "beneficie a los canarios" contará con el respaldo del PP, y subrayó que están trabajando para conseguir "cerrar el grifo" de la crisis.

Domínguez subrayó la necesidad de una "política nacional", argumentando que "quien gobierna, o desgobierna, no es otro que el PSOE". Por este motivo, aseguró que se ha hecho un llamado para alcanzar un acuerdo que permita financiar y apoyar a las comunidades autónomas. "El presidente del Gobierno de España no es de fiar, y por ello, la última propuesta del PP ha sido poner sobre la mesa que el Estado asuma la tutela de los menores no acompañados, para que puedan ser trasladados a otras comunidades autónomas y atendidos directamente por quienes asumen el rol de padres o madres, es decir, el Estado", concluyó.