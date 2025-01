Fugitiva británica capturada en Tenerife: escapó de su país por un horrendo crimen contra su hijo

Una británica podría estar afincada en Tenerife tras escapar de su país, en el que se enfrentaría a cargos por "crueldad infantil"después de que ella y un bebé cayeran de un coche en marcha, según Daily Mail.

Raychel Hardingham, de 29 años, resultó gravemente herida al caer de un vehículo en Norfolk, Reino Unido, en abril de 2023. El niño sufrió heridas leves y Hardingham fue acusada de asalto, maltrato, negligencia y abandono de un niño por causar sufrimiento o lesiones innecesarias.

Hardingham, de Briston, Norfolk, no compareció ante el Tribunal de Magistrados de Norwich y desde entonces se ha emitido una orden de detención contra ella. Ahora, varios medios de su país apuntan a que vive en Tenerife.

Por su parte, Hardingham ha reconocido que se encontraba en la Playa de Las Américas “sin tener previsto” regresar a Reino Unido: ” Lo que me ha ocurrido es muy complejo. He tenido que abandonar mi hogar en Inglaterra. He venido a España porque temo por mi seguridad en mi país. He recibido amenazas”.

“No quería venir aquí, pero hasta que no pueda tomar medidas para protegerme en Inglaterra, tendré que quedarme”, ha indicado.

Un portavoz de la Policía de Norfolk, en declaraciones al Daily Mail, reconoció que hay una orden de arresto sobre Raychel Hardingham por “asalto, maltrato, negligencia y abandono de un menor al que, presuntamente, se le habría causado sufrimiento innecesario y lesiones”.