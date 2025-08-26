Gran Canaria envía a dos técnicos a Castilla y León para reforzar la gestión de los incendios

El Servicio de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria desplazó este lunes a dos de sus técnicos a Castilla y León para apoyar sobre el terreno la evaluación y coordinación de la respuesta ante los graves incendios que afectan a la región. La activación se realizó a solicitud de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de España y en el marco del programa FAST (Forest Fire Assessment and Advisory Team) del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Según informó la Corporación insular, la movilización se produjo tras la solicitud formal de Protección Civil del Estado, que requiere asistencia especializada para valorar la situación y fortalecer la coordinación de las operaciones de respuesta con apoyo europeo.

Perfil y funciones del equipo canario

Los dos profesionales enviados son expertos en gestión de incendios forestales, con acreditada experiencia en operaciones terrestres y aéreas. Uno desempeñará labores de analista, y el otro se incorporará como técnico helitransportado.



Su misión será integrarse en el equipo FAST, analizar la situación sobre el terreno, colaborar en las tareas asignadas y facilitar la coordinación con recursos adicionales que pueda movilizar el Mecanismo Europeo.

Además, el personal movilizado viaja con equipamiento técnico y de protección individual completo, lo que permite desarrollar su labor en condiciones de seguridad. La previsión es que la misión se prolongue varios días, en función de la evolución de la emergencia.

El consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, subrayó el compromiso de la isla con la cooperación interterritorial y europea: “Desde Gran Canaria no dudamos en aportar nuestra experiencia y nuestros mejores profesionales cuando se nos necesita y se puede disponer”. “Nuestro equipo está altamente cualificado y cuenta con una reconocida trayectoria. Queremos ser de ayuda a las autoridades y al pueblo de Castilla y León a través de nuestra participación en este mecanismo de solidaridad europea”.