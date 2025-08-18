La Guardia Civil investiga a un joven de Tenerife por prometer grandes beneficios a sus amigos: así actuaba

La Guardia Civil del Puesto de Güímar, en Tenerife, ha investigado a un varón de 27 años, vecino del municipio, como presunto autor de tres delitos de estafa cometidos a través del método de las falsas inversiones, según ha informado la Benemérita en una nota de prensa.

El investigado, que presuntamente actuaba de forma premeditada, contactaba con sus víctimas mediante redes sociales. Todas ellas eran personas a las que conocía previamente -antiguos compañeros de estudios, actividades deportivas u otros entornos- a quienes aseguraba estar obteniendo grandes beneficios económicos mediante inversiones en criptomonedas.

Tras ganarse su confianza, el sospechoso solicitaba a las víctimas que le transfirieran dinero con el objetivo de invertirlo en su nombre. En una fase posterior, y con el fin de consolidar su engaño, les enviaba supuestos datos de beneficios obtenidos, reforzando así la ilusión de que las inversiones eran reales y exitosas.

No obstante, cuando las víctimas intentaban recuperar el dinero aportado y las ganancias prometidas, comenzaban a recibir excusas constantes por parte del presunto estafador. Finalmente, éste dejaba de responder a llamadas y mensajes, momento en el que los afectados tomaban conciencia del engaño sufrido.

Las diligencias practicadas por los agentes han permitido identificar al supuesto autor de los hechos y reunir pruebas suficientes que lo vinculan directamente con los delitos investigados.

El caso ha sido puesto ya en conocimiento de la Autoridad Judicial competente, a quien han sido remitidas todas las actuaciones instruidas.