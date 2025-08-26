Un hombre es aplastado por barriles de cerveza en Gran Canaria

Un hombre de 40 años resultó herido de carácter grave este martes tras recibir el impacto de parte del palé con barriles de cerveza que transportaba en la Avenida de Gran Canaria, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado por un traumatismo en un miembro inferior catalogado como grave. Tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado en ambulancia medicalizada hasta Hospiten Roca.

Al incidente acudieron también bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana, que colaboraron con el dispositivo sanitario. Agentes de la Policía Local realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en que se produjo el accidente.