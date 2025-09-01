Un hotel histórico de Lanzarote conquista el título a la mejor carta de vinos de Canarias

Encontrar una carta de vinos bien construida no es casualidad. Tiene que implicar criterio, método y respeto por quien se sienta a la mesa. Con ese espíritu, Palacio Ico, en la Villa de Teguise, ha sido elegido ganador de la XXII Edición del Concurso Regional de Cartas de Vinos para Hostelería, Restauración y Tiendas Especializadas, certamen impulsado por Avibo (órgano de gestión de la DOP Islas Canarias – Canary Wine) junto a la Denominación de Origen Ycoden Daute Isora. La decisión del jurado -presidido por el reconocido sumiller Javier Gila- fue unánime.

El concurso reconoce a los establecimientos que mejor presentan y explican sus cartas, con el objetivo de acercar las Denominaciones de Origen de Canarias al público. En Palacio Ico, la selección no se limita a listar referencias, sino que orienta, contextualiza y anima a probar vinos canarios -de uvas, paisajes y estilos diversos- junto a etiquetas nacionales e internacionales coherentes con esa línea.

Hotel gastronómico

Ubicado en una casona señorial levantada alrededor de 1690 y citada por César Manrique en Lanzarote, arquitectura inédita, el hotel gastronómico Palacio Ico conserva el encanto de su arquitectura, con una gran vinoteca recibe al visitante y conduce al comedor interior o a la terraza del patio central. A pie de calle, una pequeña terraza urbana permite vivir el ambiente de la histórica Villa de Teguise.

La bodega

La sala y la bodega están bajo la batuta del sumiller Iván Monreal (grancanario), subcampeón de España 2021 y 11.º mejor sumiller de España 2024 -único canario en el Top 50-, con experiencia como jefe de sumilleres en proyectos de alta cocina, entre ellos Restaurante Amador. Su enfoque: dar protagonismo a pequeños elaboradores con vinos de terroir y criterios de sostenibilidad ambiental, sin perder de vista las grandes zonas del mundo.

“El enfoque de la carta de bebidas en Palacio Ico se basa en el producto regional y nacional, así como en referencias de las zonas vinícolas más importantes del mundo. Apostamos por pequeños elaboradores que tienen como filosofía vinos de ‘Terroir’ y que priorizan la sostenibilidad ambiental”, señala Iván Monreal, sumiller de Palacio Ico.