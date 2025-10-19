Nuevo temblor en Canarias: un terremoto de 3,4 mbLg se siente en varias zonas de Tenerife

Un terremoto de magnitud 3,4 mbLg se registró este sábado entre Tenerife y Gran Canaria. El movimiento, localizado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) a 29 kilómetros de profundidad, se percibió en La Orotava, La Laguna y Los Realejos. Aunque se suma a la serie sísmica frente a Fasnia iniciada el jueves, los técnicos califican el episodio como volcanotectónico y sin indicios de intrusión magmática por ahora.

El aviso llegó a las 20.17 hora canaria, cuando las estaciones del IGN situaron el epicentro en el canal entre islas, algo más alejado del enjambre que desde el jueves se concentra frente a la costa de Fasnia. La población notó el temblor en municipios del norte tinerfeño, sin daños reportados.

Hasta la mañana del sábado, la serie acumulaba 40 terremotos de baja magnitud, a los que se añadieron 12 nuevos en las últimas horas. La mayoría se mantienen en intensidades leves y profundidades intermedias, compatibles con reajustes de esfuerzos en el subsuelo insular.

El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, contextualiza el episodio: son “eventos volcanotectónicos”, distintos a los de largo periodo asociados a fluidos -como algunos detectados bajo El Teide-. Sobre el temblor localizado entre islas, subraya que “no es preocupante” ni implica “una intrusión magmática” en Tenerife, aunque advierte de que “habrá que ver cómo evoluciona y si va a más”.