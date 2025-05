Cantabria lamenta el nuevo "tropezón" en el AVE y exige garantías de que no supondrá "el enésimo retraso"

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha lamentado el "nuevo episodio en el culebrón del AVE a Cantabria" tras la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar las obras en Palencia, respecto a la que ha exigido explicaciones, soluciones y "sobre todo garantías de que este nuevo incidente no va a suponer el enésimo retraso" en la llegada de la alta velocidad a la comunidad.

"Ya está bien". "Parece que esto nunca se acaba", ha señalado Buruaga, que ha aludido al nuevo "tropezón" en el proyecto durante su discurso en el acto celebrado este viernes en el Gobierno regional para conmemorar el Día de Europa, donde precisamente ha estado acompañada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Así, y tras conocerse este jueves que un Juzgado ha dado la razón a Ecologistas en Acción Palencia en el litigio que mantiene con Adif por las obras de la alta velocidad a Cantabria y obliga a derribar todo lo construido, Fernández Mañueco ha apuntado en el acto que "Europa es la construcción de grandes infraestructuras de transporte; otra cosa es la gestión caótica que se hace de las infraestructuras".

Por ello, ha exigido al Ejecutivo central que actúe con prudencia y eficacia. "Sé que no es mucho pedir, aunque a veces uno pueda entender que es pedir demasiado", ha ironizado. Por su parte, Buruaga ha subrayado que la "gran prioridad" de Cantabria es "no quedarnos aislados de los corredores ferroviarios", para "no continuar en desventaja y poder competir en términos de igualdad", ya que en la actualidad es "una isla ferroviaria".

"Una carrera de obstáculos eterna"

"Cantabria, como comunidad profundamente europeísta, espera de las instituciones comunitarias una política de cohesión que desde los grandes objetivos sectoriales nos permita hacer frente a nuestros desafíos de desarrollo", ha insistido, tras calificar la paralización de las obras como "un tropezón más en esta carrera de obstáculos eterna". Además, ha dicho que se debe a "lo que parece ser una chapuza más del Gobierno de Pedro Sánchez", al que ha pedido "que lo solucionen como quieran, pero que lo solucionen. Porque Cantabria sigue siendo una isla ferroviaria en el norte de España, sin un solo kilómetro de AVE", ha reiterado.

De hecho, ha destacado que los tramos que discurren en las tierras palentinas "acumulan años de retraso", que dos de ellos deberían haber finalizado en el 2024 y que los proyectos de construcción de los tramos a Cantabria "continúan esperando hasta 2028 como mínimo".