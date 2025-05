El PSOE dice que las obras de la alta velocidad a Cantabria van a seguir "con normalidad"

El secretario general del PSOE cántabro y diputado nacional, Pedro Casares, ha asegurado que las obras para la llegada de la alta velocidad a Cantabria avanzan "como nunca" y van a continuar "con normalidad".

"El PSOE y el Gobierno de España se han tomado en serio esta actuación y por eso las obras avanzan como nunca lo habían hecho antes con todos sus tramos en obras, en ejecución, adjudicados o licitados, porque es un proyecto irrenunciable no solo para la cohesión territorial de Cantabria, sino también de nuestro país", ha explicado en una nota de prensa el líder socialista.

Casares ha señalado que solo con el actual Gobierno de España se ha pasado "de los anuncios grandilocuentes de otros tiempos del PP a hechos, a avances, a proyectos y a obras sobre el terreno para que la llegada de la alta velocidad a Cantabria sea una realidad".

Sobre la paralización de las obras en la ciudad de Palencia, el secretario general del PSOE cántabro ha afirmado que el Gobierno de España, Adif y el PSOE trabajan de manera coordinada para que las actuaciones "continúen a buen ritmo".

"Adif está trabajando, como ha hecho siempre, con una extraordinaria eficacia técnica, para continuar con su plan de trabajo a la vez que busca las alternativas y soluciones que reduzcan al máximo posible el impacto, en el caso de producirse, de la paralización de las obras en Palencia al resto del proyecto para la llegada de la alta velocidad", ha dicho.

Todas las obras tienen retrasos, dice el PSOE

Según el secretario regional del PSOE, todas las obras en materia de infraestructuras "conllevan siempre retrasos por la complejidad técnica de las mismas".

"Lo que nunca se retrasa es lo que no se comienza y el PP pudo hacer mucho durante siete años y no hizo nada, así que no están legitimados para cuestionar nada", ha enfatizado Casares.

En relación a las críticas del Partido Popular, que calificó la gestión del Ministerio de Transportes como "caótica" y "chapucera", el secretario general del PSOE de Cantabria ha considerado que "para opinar y criticar, primero hay que ofrecer algo y lo único que ofreció el PP cuando gobernaba eran anuncios, infografías y promesas incumplidas".

"Al PP lo que le molesta es que todas las obras, inversiones y proyectos en ejecución en Cantabria lo son gracias al Gobierno de Pedro Sánchez", ha señalado.

A su juicio, la hoja de compromisos, inversiones e infraestructuras del Gobierno de Pedro Sánchez con Cantabria es "clara, rotunda y se ve con avances sobre el terreno cumpliendo con reivindicaciones históricas, algo que contrasta con la nada que hizo el Partido Popular cuando gobernó durante siete años España con Mariano Rajoy e Íñigo de la Serna de ministro".

"Nadie, excepto el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez, ha hecho nada para que llegue la alta velocidad a nuestra comunidad autónoma. Para poder criticar esta inversión primero habría que haber hecho algo", ha apostillado Casares.