El segundo modificado del Museo de la Prehistoria de Cantabria incluye la construcción de almacenes para la museografía

El segundo modificado que el Gobierno regional aprobará en el proyecto de construcción del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) -que supondrá un encarecimiento de 5,3 millones de euros anunciado este jueves por la presidenta María José Sáenz de Buruaga en el Debate de Orientación Política- se corresponde, principalmente, con la construcción de unos almacenes para la museografía, la ampliación del sistema contra incendios y la modificación del sistema informático para los puestos de trabajo.

Así lo ha detallado este viernes a preguntas de los medios de comunicación el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, que ha indicado que el nuevo modificado surge de "las prisas" del anterior Gobierno PRC-PSOE por "ejecutar el proyecto y ponerlo en marcha antes de las elecciones", lo que "no permitió que se finalizara bien".

En concreto, el nuevo modificado tiene que ver con la construcción de unos almacenes en el foso que estarán destinados a la recuperación patrimonial y la conservación de la museografía, que no estaban contemplados en el proyecto inicial.

También incluye la ampliación del sistema contra incendios que, según ha explicado el consejero, pasará a cubrir las necesidades museográficas actuales de conservación de cara a que, de producirse un incendio, no se pierda el material, aunque se trata de un sistema que "no es obligatorio". Por último, el modificado también tiene que ver con los puestos de trabajo y la modificación del sistema informático estaba preparado para 90 puestos y la previsión es que unas 200 personas trabajen en el museo, es decir, más del doble.

"Obviamente, no tiene sentido que haya gente que no pueda trabajar", ha matizado. A preguntas de la prensa, Martínez Abad ha señalado que "en principio, no va a haber ningún cambio más" en cuanto al proyecto del MUPAC. Sin embargo, ha apuntado que "probablemente" se dé alguna ampliación posterior en el material museográfico. El Ejecutivo cántabro aprobó un primer modificado de 3,7 millones de euros tras la toma de posesión del PP en 2023.