Un camionero sextuplica la tasa de alcohol mientras conducía por la A-2

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Guadalajara interceptaron a un conductor de un vehículo articulado que circulaba de forma temeraria por la Autovía A-2, a la altura del kilómetro 78, durante la operación retorno del Puente de Santiago, el pasado 27 de julio de 2025.

Durante un servicio de vigilancia, los agentes observaron cómo varios conductores que circulaban por la vía comenzaron a frenar bruscamente, activaban los intermitentes de emergencia y cambiaban de carril con urgencia, intentando evitar una posible colisión causada por la conducción errática del vehículo.

El vehículo articulado realizaba cambios bruscos de carril sin señalizar, no mantenía la distancia de seguridad y ponía en grave peligro la seguridad del resto de los usuarios de la vía. Tras ser interceptado, los agentes identificaron al conductor, quien presentaba claros síntomas de estar bajo los efectos del alcohol.

Una vez realizadas las pruebas de alcoholemia legalmente establecidas, el conductor arrojó un resultado de 0,97 mg/l en aire espirado en la primera prueba, y 0,86 mg/l en la segunda, lo que multiplica por más de seis la tasa máxima permitida para conductores profesionales, fijada en 0,15 mg/l.

Los agentes procedieron inmediatamente a su detención como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y a su puesta a disposición judicial.

Conducir superando las tasas de alcohol permitidas constituye un delito recogido en el artículo 379 del Código Penal, que contempla penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la retirada del permiso de conducir por un período de uno a cuatro años.