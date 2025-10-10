Page, tajante ante quienes dicen que es de derechas: "Los que reparten carnés de pureza son un punto fanáticos"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha salido al paso este viernes en televisión de las críticas internas que le acusan de ser "derechista" por sus diferencias con Pedro Sánchez. Sin rodeos, ha afirmado que esas acusaciones se desmienten al observar cómo se gestionan los servicios públicos en la región que gobierna.

Con una defensa firme de su compromiso progresista, García-Page ha invitado a comparar la realidad de Castilla-La Mancha en sanidad, educación e igualdad. "Somos, probablemente, el ejemplo más nítido en España de socialdemocracia", ha subrayado, rechazando que alguien le dé "lecciones de izquierda".

El presidente no ha dudado en criticar con dureza a quienes "reparten carnés de pureza", aquellos a los que ha calificado como "fanáticos". Con 18 años consecutivos ganando a la derecha en la región, se ha mostrado orgulloso, aunque ha reconocido que "queda mal decirlo, pero es la realidad".

En relación a su futuro político y a los rumores sobre una posible sucesión de Pedro Sánchez al frente del PSOE, García-Page ha recalcado que no le van a encontrar "en ninguna pelea" y se mantendrá fiel a su principio de coherencia, algo que, admite, "es difícil".

Finalmente, el presidente regional da por hecho que, cuando la legislatura llegue a su fin, Sánchez será el candidato para continuar al frente del partido, algo que considera "de cajón y de libro".