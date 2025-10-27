Castilla-La Mancha invertirá casi 30 millones de euros en ayudas a la rehabilitación y mejora energética en viviendas

El presidente de Castilla-La Mancha ha anunciado la aprobación de casi 30 millones de euros para ayudar "a la eficiencia, a las mejoras, a los arreglos en los domicilios", en alusión a la partida de 29,7 millones de euros procedente de fondos europeos que aprobará este martes el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma.

Así lo ha avanzado este lunes en la inauguración del 'I Foro Regional de Turismo' el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha recalcado que se trata de una iniciativa "clave para afrontar uno de los grandes retos que tenemos" en torno al mantenimiento de "un mundo sostenible" y "al apoyo a la vivienda".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha ensalzado durante el foro -que analiza en la capital regional el proceso de modernización de las empresas turísticas, así como el cuidado y preservación del patrimonio, la promoción de un turismo sostenible y la captación de nuevos visitantes- la capacidad de gestión de fondos europeos por parte de la Administración regional, asegurando que "aquí los hemos aprovechado de maravilla".

Ha aprovechado para subrayar la importancia de esta convocatoria de ayudas en el ámbito social, ya que facilitarán la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios de viviendas de Castilla-La Mancha, pudiendo alcanzar al cien por cien del coste a quienes atraviesen una situación de vulnerabilidad, ha informado la Junta en un comunicado.

Un paso más cerca de un acuerdo sobre el AVE

En el parque temático Puy du Fou, Emiliano García-Page ha avanzado que "tenemos ya muy cerca un acuerdo sobre el AVE en la ciudad de Toledo", un asunto sobre el que ha indicado que ya está manteniendo conversaciones con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

"Lo tenemos al alcance de la mano y en ese sentido soy muy optimista", ha ahondado sobre un acuerdo que, en sus palabras, "será a satisfacción de todos".

Nueva plataforma de C-LM en Fitur

De igual modo, el presidente castellanomanchego ha dado a conocer que Castilla-La Mancha presentará, en la próxima edición de FITUR, una "plataforma turística" digital para aglutinar toda la oferta de la región y que "tiene que serle útil, más que a la propia comunidad, al sector", ha justificado. "Tiene que servir para gestionar el éxito y beneficiarnos todos, y compartir este éxito turístico”.

En este marco, Page ha asegurado que "queremos no limitarnos en nuestras expectativas" en torno a un sector que "tiene irradiación en muchos otros" y que ha pasado de tener "una inversión pública de cinco millones de euros escasos" a estar "hoy sobrepasando los cien millones al año".

Por ello, ha celebrado los registros de récord que está experimentando el turismo en Castilla-La Mancha porque "mejoramos nuestra propia autoestima colectiva", ha dicho en torno a un sector que "representa muy bien un concepto de democracia económica" y que "es un exponente muy claro de nuestro estado de ánimo".

La importancia de "hacer comunidad" y de "una forma pactada"

El presidente autonómico ha confiado en que este 'I Foro Regional de Turismo' permita "hacer comunidad, compartir y al mismo tiempo mezclar" y que las ponencias desemboquen en "buenas conclusiones" para "ir haciendo las cosas de forma pactada", ha considerado.

A este respecto, ha razonado que "la mayoría importante de verdad es la que se hace con los empresarios, sindicatos, con los sectores, con los ayuntamientos, con las instituciones" y que es "la mayoría sólida", ha subrayado en esta inauguración, en la que ha entregado también los Premios Regionales de Turismo de Castilla-La Mancha 2025 y ha estado acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez y la nueva directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Arantxa Pérez Gil, así como una destacada representación de empresarios y profesionales del sector en la Comunidad autónoma.