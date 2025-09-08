Comienza el curso 2025-2026 en Castilla-La Mancha con casi 385.000 alumnos y más de 33.000 docentes

Castilla-La Mancha arranca el curso 2025-2026 con un total de 384.667 estudiantes y 33.663 docentes repartidos por toda la región. Las clases han comenzado este lunes, 8 de septiembre, en la mayoría de municipios, aunque localidades como Albacete, Guadalajara, Talavera de la Reina o Tarancón lo harán en días posteriores al coincidir con su jornada festiva local.

Según datos ofrecidos por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, el alumnado estará distribuido en 1.784 centros educativos, de los cuales 1.080 son de titularidad autonómica, 219 privados, 125 concertados y 360 municipales (principalmente escuelas infantiles).

El sistema educativo contará con 450 comedores escolares, que atenderán a más de 35.000 estudiantes, y 215 aulas matinales, utilizadas por más de 6.000 usuarios. Además, para facilitar el acceso a los centros en zonas rurales o con baja densidad de población, la Junta habilitará 29 nuevas rutas de transporte escolar, que beneficiarán a 1.000 alumnos y serán gratuitas para los estudiantes de Bachillerato. En total, Castilla-La Mancha dispondrá este curso de 1.048 rutas escolares, con más de 28.000 usuarios.

En cuanto a la escuela rural, este curso se pondrán en marcha dos nuevos Centros Rurales Agrupados (CRA) en la provincia de Ciudad Real: uno en Abenójar, que da servicio a cuatro municipios y cuenta con 109 alumnos, y otro en Alcoba de los Montes, que atiende a dos localidades con 24 estudiantes. Con ellos, la región alcanza los 79 CRA, que prestan servicio en 249 municipios.

También continúa la expansión del banco de libros, que este año se amplía a la Formación Profesional Básica, con un total de más de 106.000 beneficiarios.

Por otro lado, en el ámbito universitario, tanto la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) como el Campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá de Henares inician el curso con una medida clave: la matrícula gratuita para los alumnos de primer año, de la que se beneficiarán unos 5.100 estudiantes, sin contar los que ya tienen beca.