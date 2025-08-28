El curso 2025-2026 comenzará en Castilla-La Mancha con 530 nuevos docentes

El Consejo de Gobierno ha aprobado el cupo de docentes para el curso escolar 2025/2026, que asciende a 530 nuevos efectivos, a escasos días del inicio del nuevo curso en Castilla-La Mancha.

En la rueda de prensa semanal para informar sobre los acuerdos del Ejecutivo autonómico, la consejera portavoz, Esther Padilla, destacaba que con esta incorporación "la plantilla docente para el próximo curso alcanzará los 33.663 profesionales, reflejando el compromiso del presidente García-Page con la educación en la región".

Padilla subrayaba que este aumento responde al acuerdo alcanzado con los sindicatos ANPE, UGT y CCOO para mejorar las condiciones laborales del profesorado en Castilla-La Mancha, enmarcado en el Segundo Bloque del Acuerdo de Mejoras firmado el pasado 18 de junio. Estas medidas entrarán en vigor el 1 de septiembre y se mantendrán hasta el 31 de agosto de 2026.

Entre las mejoras, la consejera ha recordado la reducción a 23 horas lectivas para el profesorado de Infantil y Primaria, la disminución de ratios en 1º de Primaria, y la dotación de plantilla necesaria para nuevos centros, como el CEIP número 34 de Albacete y el CRAN número 10 de Abenójar (Ciudad Real). También se fortalecerán los programas de inclusión educativa, convivencia y las nuevas aulas profesionales de emprendimiento.

Gracias a este aumento de docentes, se reforzarán programas clave como la cooperación territorial en educación inclusiva, el Programa de Inclusión Educativa FSE+, los refuerzos en competencia lectora y matemática, y la figura de dinamizadores para la transformación digital.

En palabras de Padilla, "seguimos apostando por la calidad educativa no solo con este refuerzo del profesorado, sino también con medidas como la gratuidad de la primera matrícula en las universidades regionales, la exención total de matrícula para el alumnado del primer curso de enseñanzas artísticas superiores, o la gratuidad de la educación de 2 a 3 años en municipios de hasta 10.000 habitantes. Tampoco olvidamos programas como el Banco de Libros o las ayudas para comedor y material escolar".

La consejera ha enfatizado que "garantizar la equidad e igualdad de oportunidades para nuestro alumnado es una prioridad del Gobierno regional, dotando a niños, niñas y docentes de las mejores condiciones”. Por ello, ha resaltado que "desde que gobierna el presidente García-Page, el sistema educativo regional cuenta con 6.000 docentes más".

Más enfermeros y fisioterapeutas en colegios

Por otro lado, Padilla ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento temporal como funcionarios interinos de 8 fisioterapeutas y 15 técnicos sanitarios para los centros educativos de Castilla-La Mancha. Así, para el curso 2025-2026 habrá un total de 82 enfermeros y 80 fisioterapeutas en las escuelas de la región.

La inversión anual destinada a estos profesionales será de 7,3 millones de euros. Su distribución provincial será la siguiente: en Albacete, 17 fisioterapeutas y 17 enfermeros; en Toledo, 22 fisioterapeutas y 33 enfermeros; en Ciudad Real, 21 fisioterapeutas y 15 enfermeros; en Cuenca, 8 fisioterapeutas y 10 enfermeros; y en Guadalajara, 10 fisioterapeutas y 7 enfermeros.

Padilla ha recordado que los fisioterapeutas trabajan en centros ordinarios con alumnado con necesidades educativas especiales graves, en centros de educación especial y en unidades específicas dentro de centros ordinarios. Tanto ellos como los enfermeros estarán distribuidos por zonas y prestarán servicio desde el 8 de septiembre de 2025 hasta el 17 de junio de 2026.