Vuelta al cole 2025: así es como puedes ahorrar y planificar el inicio de curso

Septiembre ya ha llegado y la temida "vuelta al cole" está a punto de comenzar, por lo que las familias tendrán que hacer frente a un desembolso significativo de dinero en la compra de libros, material escolar, ropa, calzado, actividades extraescolares... El inicio del nuevo curso, por tanto, pone el presupuesto familiar en jaque. Y es que más de la mitad de los padres españoles gasta más de 200 euros por hijo durante la "vuelta al cole", mientras que un 24,4% supera incluso los 300 euros. Así lo muestra el reciente estudio de Klarna, el banco digital global y plataforma de pagos flexibles.

Los libros y el material escolar encabezan la lista de gastos (80%), seguidos por ropa y calzado (74,6%). Más atrás quedan el equipamiento deportivo (28,5%) y la tecnología (27,8%). Las familias dedican una cuantía significativa de dinero a esta última partida, ya que cada vez son más los colegios que fomentan metodologías de aprendizaje digitales mediante tablets, portátiles o auriculares.

Dado que esta época del año puede desequilibrar cualquier presupuesto, seis de cada diez hogares buscan activamente ofertas y descuentos para ahorrar en la "vuelta al cole". Otros prefieren el registro manual de sus gastos (36,7%) o aprovechar promociones de programas de fidelidad (33,5%), según Klarna.

Además de estas alternativas para mantener el gasto bajo control, desde el Banco de España (BdE) comparten otra serie de consejos para aliviar a las familias: