Velázquez justifica la actuación de la Policía contra Bolt: "No tienen licencia para servicios urbanos"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha justificado este martes la actuación de la Policía Local en relación a las sanciones impuestas a la empresa Bolt, la cual "no tiene licencia para hacer servicios urbanos" con estos vehículos VTC.

Así lo ha expresado en la presentación del Festival del Cine y la Palabra (CiBRA), donde ha mostrado su defensa y ha calificado de "ilegal" las recientes inmovilizaciones de vehículos con licencia VTC, incidiendo que el Consistorio carece de competencias para limitar este tipo de servicios en trayectos urbanos, por lo que los agentes solo están cumpliendo "la legalidad",

"En estos momentos la plataforma Bolt no cuenta con licencia para hacer servicios urbanos. Y como no cuentan con licencia para hacer servicios urbanos, no pueden realizar este servicio", ha puntualizado, al tiempo que ha proseguido que la Policía Local "está actuando para proteger al sector del taxi y a todos los usuarios".

En este punto, ha advertido que en caso de producirse un accidente, los problemas pueden ser mucho más graves que lo que supone la inmovilización de estos vehículos o la puesta en marcha de un "expediente sancionador".

Es por ello por lo que ha recalcado el papel de la Policía ante esta situación y su "obligación" para "hacer cumplir con la legalidad en la ciudad", una labor que es posible en coordinación con el Gobierno regional, a quien se le ha trasladado el inicio y puesta en marcha de los expedientes sancionadores.

Incidentes en Toledo

En referencia a los recientes incidentes en la ciudad como el caso de un intento de robo en una joyería en el barrio de Santa Teresa o en el centro comercial 'La Abadía', el alcalde ha asegurado que son cuestiones poco frecuentes en una ciudad que ha definido como "tranquila".

Aún así, ha insistido en seguir trabajando en la seguridad todos barrios de la capital, poniendo en valor la "colaboración y coordinación" entre Policía Local y Nacional. "Son excepcionales, pero la Policía está muy encima", ha concluido Velázquez.