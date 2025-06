¿A dónde van los residuos que tiran por el váter los madrileños? Muchos acaban en este río y casi nadie lo sabe

Cada vez que tiras restos de comida, pelo, toallitas o tampones al váter, probablemente no imaginas que esos residuos terminan recorriendo cientos de kilómetros hasta acabar en el río Tajo, a su paso por Toledo. Sin embargo, esta es una realidad que afecta directamente a la salud del río más largo de la península. Y lo más preocupante: la gran mayoría de los madrileños no lo sabe.

Según el estudio “De Madrid al Tajo”, realizado por Cerveza LA SAGRA en colaboración con la Real Fundación de Toledo, el 91 % de los madrileños reconoce tirar residuos al inodoro sin ser conscientes del impacto que esto tiene sobre el río Tajo. De hecho, 6 de cada 10 ni siquiera sabe que Madrid está en la cuenca del Tajo, y el 75 % desconoce que el río sufre una grave contaminación a su paso por Toledo.

Un río enfermo por culpa de lo que ocurre lejos de él

Un informe reciente de la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss revela que más del 80 % de los vertidos contaminantes que arrastra el río Tajo en Toledo provienen de la Comunidad de Madrid. Aunque las aguas residuales pasan por depuradoras, el 89 % de los madrileños cree erróneamente que quedan completamente limpias, lo que favorece la despreocupación generalizada.

Entre los desechos más comunes que se tiran al WC están:

Pelo (63%)

Pelusas (36%)

Restos de comida (35%)

Restos de bebida (30%)

Hilo dental (15%)

Toallitas (14%)

Tampones (19% entre mujeres)

Incluso productos como aceite, colillas o bastoncillos son arrojados al váter, con el consiguiente riesgo medioambiental.

El medioambiente, una prioridad secundaria

Aunque el deterioro del Tajo es alarmante, solo el 27 % de los madrileños sitúa el medioambiente entre sus principales preocupaciones, por detrás de temas como sanidad (50 %), vivienda (45 %) o economía (36 %). Y no es por falta de empatía, sino por falta de información: el 63 % afirma no haber visto nunca una campaña sobre la gestión de residuos.

Aun así, hay esperanza. Una vez informados, el 97 % de los madrileños apoya que se tomen medidas urgentes para frenar la contaminación del Tajo.

“Más Tajo”: una campaña para devolverle la vida al río

Con el objetivo de despertar conciencias, Cerveza LA SAGRA y la Real Fundación de Toledo han lanzado la campaña “De Madrid al Tajo” como continuación del proyecto “Más Tajo”, que en 2024 incluyó la creación de un documental y la limpieza del río.

“La gente no cuida lo que no conoce. Por eso queremos conectar Madrid y Toledo a través del agua, mostrando que lo que hacemos aquí repercute allí. Cuidar del Tajo es cuidar de nuestro patrimonio”, afirma Carlos García, CEO de LA SAGRA.

Un pequeño gesto puede tener un gran impacto

El mensaje es claro: tirar residuos al váter no es una acción inocente. Lo que parece desaparecer con un clic de la cisterna no se esfuma, sino que viaja por kilómetros hasta llegar a ecosistemas que no pueden defenderse por sí solos.

Cambiar nuestros hábitos es urgente, y está en manos de todos. Porque si seguimos mirando hacia otro lado, podríamos perder uno de los ríos más importantes de España sin darnos cuenta.

¿Cómo se puede ayudar?