Arde una churrería en un pueblo de Guadalajara: dos personas evacuadas y siete intoxicadas por humo

Un incendio en una churrería del municipio guadalajareño de Alovera ha provocado esta mañana la intoxicación por humo de siete personas, dos de las cuales han tenido que ser trasladadas al Hospital Universitario de Guadalajara.

El fuego, que se ha originado en la freidora del establecimiento poco antes de las 8.00 horas en la calle Educación, ha generado una gran cantidad de humo que ha afectado a un edificio de viviendas colindante, obligando a evacuar a los vecinos de dos portales.

Las dos personas evacuadas en ambulancias de soporte vital son un hombre de 84 años y una mujer de 91, que presentaban síntomas derivados de la inhalación de humo, según han informado fuentes del 112 en Castilla-La Mancha.

En el lugar también fueron atendidos otros cinco afectados: un menor de 17 años, un hombre de 59 y tres mujeres de 18, 43 y 55 años. Todos ellos fueron atendidos por los servicios sanitarios sin necesidad de traslado hospitalario.

A la zona han acudido bomberos de Azuqueca de Henares, que han logrado extinguir las llamas y ventilar uno de los portales afectados, permitiendo que sus residentes regresaran a sus casas. En el otro, las tareas de ventilación y revisión continuaban a lo largo de la mañana.

En el dispositivo de emergencia han participado, además de los bomberos, efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, el médico de urgencias, una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital y voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Alovera.