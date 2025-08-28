El final de agosto llega con menos calor y tardes agradables en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 28 de agosto, Castilla-La Mancha experimentará un notable descenso en las temperaturas máximas, especialmente en el Sistema Central y en la Mancha. El cielo se mantendrá poco nuboso o despejado durante la mayor parte del día, aunque se esperan algunos intervalos nubosos en la mitad sureste durante la madrugada, así como nubosidad de evolución en las zonas montañosas de Guadalajara durante las horas centrales.

Las mínimas oscilarán entre 17 y 18 grados en casi toda la región, salvo en Albacete donde serán algo más elevadas, alrededor de los 20 grados. En cuanto a las máximas, Toledo, Albacete y Ciudad Real alcanzarán los 30 grados, Guadalajara tendrá máximas de 29 y Cuenca registrará 28 grados. Los vientos soplarán flojos a moderados del oeste y noroeste.

Para este viernes, 29 de agosto, se espera un aumento de la nubosidad con intervalos de nubes altas y medias, aunque hacia el final del día el cielo tenderá a despejarse. Las mínimas descenderán ligeramente, con un descenso más acusado en las zonas bajas de la mitad oriental. Por su parte, las máximas registrarán ligeros cambios, predominando un leve aumento.

En cuanto a las mínimas, se prevén 17 grados en Albacete, 16 en Toledo y Guadalajara, 15 en Ciudad Real y 14 en Cuenca. Las máximas se posicionarán entre 31 grados en Ciudad Real y Toledo, 30 en Albacete, 29 en Guadalajara y 28 en Cuenca. Los vientos continuarán soplando flojos y moderados de oeste y noroeste.

Fin de semana

De cara a este sábado, 30 de agosto, el cielo estará mayormente despejado, con algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente en la mitad este y con un ascenso moderado en el resto de la región. Las máximas experimentarán un ascenso que podría ser notable en el sureste de Castilla-La Mancha.

De esta forma, se esperan mínimas de 19 grados en Toledo, 17 en Albacete y Ciudad Real, 16 en Guadalajara y 15 en Cuenca. Las máximas, por su parte, alcanzarán hasta 34 grados en Toledo y Ciudad Real, 33 en Albacete y 31 en Cuenca y Guadalajara. Los vientos serán flojos y variables, predominando las rachas del suroeste y oeste en las horas centrales.

El mes de agosto concluirá este domingo 31 con cielos poco nubosos y algunos intervalos de nubosidad alta, aunque no se descarta la formación de nubosidad de evolución en las áreas montañosas del nordeste, donde podrían registrarse chubascos dispersos. Las temperaturas experimentarán cambios ligeros, mientras que el viento soplará flojo a moderado de componente oeste.

Las mínimas previstas para ese día serán 19 grados en Ciudad Real, 18 en Toledo y Albacete, 17 en Guadalajara y 16 en Cuenca, mientras que las máximas alcanzarán los 34 grados en Albacete, 31 en Ciudad Real y Toledo, 30 en Cuenca y 29 en Guadalajara.

Comienzo de septiembre

Poniendo la vista en el próximo lunes, 1 de septiembre, se espera un descenso significativo de las temperaturas mínimas, que oscilarán entre 13 y 14 grados en la mayor parte de la región, excepto en Albacete donde se mantendrán en torno a los 16 grados. Con respecto a las máximas, estas se situarán alrededor de los 28 grados en Ciudad Real y Toledo, 27 en Albacete y 25 en el resto de la comunidad.

En definitiva, Castilla-La Mancha encara el final del verano con un clima que se irá refrescando progresivamente, ofreciendo jornadas de cielos despejados y agradables temperaturas para disfrutar del aire libre.