Calor, tormentas y descenso térmico: ¿Cuándo llegará el cambio de tiempo en Castilla-La Mancha?

La semana arranca en Castilla-La Mancha con tiempo variable que irá dando paso a un descenso de las temperaturas y una mayor estabilidad de cara al final. Las jornadas del lunes y martes estarán marcadas por nubosidad, posibles tormentas y un repunte importante del calor, especialmente en el centro y sur de la comunidad. Sin embargo, a partir del miércoles comenzará a notarse un cambio que culminará con un alivio térmico más acusado el jueves.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la jornada de este lunes, 25 de agosto, se presenta con intervalos de nubes medias y altas, tendiendo a poco nuboso a medida que avanza el día, con cielos que se despejarán hacia el final de la tarde. No se descarta calima en el sur de la región a últimas horas. Por la tarde podrían registrarse chubascos débiles y dispersos en la mitad oriental, especialmente en zonas de montaña donde no se descartan tormentas puntualmente intensas.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas se mantendrán con pocos cambios o en ligero descenso. Destacan los 34°C en Toledo y Cuenca, seguidos de 33°C en Albacete y Guadalajara, y un descenso notable en Ciudad Real, con 25°C de máxima. Las mínimas oscilarán entre los 24°C en Toledo y los 19°C en Guadalajara. El viento será flojo y de dirección variable.

Fuerte subida térmica

Este martes, 26 de agosto, llega con cielos poco nubosos o despejados, aunque no se descarta la formación de nubes de evolución por la tarde, que podrían dejar algún chubasco aislado en áreas de montaña del este regional.

Lo más destacado será el ascenso notable de las temperaturas máximas, que marcarán uno de los días más calurosos de la semana: 38°C en Ciudad Real, 37°C en Toledo, 36°C en Albacete, 35°C en Guadalajara y 34°C en Cuenca. Las mínimas, en cambio, tienden a bajar ligeramente, con valores entre 20 y 22°C. El viento continuará siendo flojo y variable.

La jornada de este miércoles, 27 de agosto, amanecerá con cielos despejados, aunque a partir del mediodía llegarán nubes altas desde el noroeste que se desplazarán hacia el sureste. Podrían darse precipitaciones aisladas en zonas del sistema Ibérico y Central.

Las mínimas subirán ligeramente en la mitad oriental, y las máximas comenzarán a descender en la mitad occidental, aunque seguirán siendo elevadas: hasta 35°C en Albacete y Toledo, y 34°C en Cuenca, Guadalajara y Ciudad Real. Las mínimas oscilarán entre 20 y 21°C. El viento soplará flojo del este y sureste, intensificándose por la tarde, especialmente en el cuadrante suroriental.

Alivio térmico

El jueves traerá finalmente un respiro. Se esperan cielos poco nubosos o despejados, y un descenso generalizado de las temperaturas, notable en zonas de La Mancha.

Las máximas bajarán de forma destacada, con 30°C en Ciudad Real, 29°C en Albacete y Toledo, y 28°C en Cuenca y Guadalajara. También descenderán las mínimas, con registros más frescos: 18°C en Albacete, 17°C en Toledo y Guadalajara, y 16°C en Ciudad Real y Cuenca. El viento será flojo, de componente oeste, con intervalos moderados por la tarde.