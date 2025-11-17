Golpe de frío en Castilla-La Mancha esta semana: temperaturas de cero y bajo cero en estas zonas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 17 de noviembre, cielos cubiertos, excepto en Albacete, con apertura progresiva de claros hasta quedar con intervalos nubosos por la tarde y poco nubosos al final del día. Se esperan brumas y nieblas matinales dispersas, que serán más abundantes en la mitad sur al final de la jornada.

También se prevén chubascos débiles en la mitad oeste y sur de madrugada y por la mañana. Los vientos serán flojos de sur y girarán a norte a lo largo de la jornada.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas irán en descenso, principalmente en la mitad sur; mientras que las máximas experimentarán pocos cambios. Las mínimas oscilarán entre los 4 grados en Albacete hasta los 7 en Guadalajara, y las máximas alcanzarán valores de 15 grados en Toledo, 14 en Guadalajara, Albacete y Ciudad Real, y 13 en Cuenca.

Para este martes, 18 de noviembre, los cielos se presentarán poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas a primeras horas en los sistemas Central e Ibérico. Se esperan heladas débiles en los sistemas Central e Ibérico y en la Alcarria.

Las mínimas registrarán un descenso, que puede ser localmente notable y que se darán al final del día, situándose en 1 grado en Albacete y Cuenca, 3 en Guadalajara y Toledo, 4 en Guadalajara. Las máximas también bajarán en el tercio norte, con pocos cambios en el resto, hasta posicionarse en 14 grados en Toledo, Albacete y Guadalajara, y 12 en el resto de la comunidad autónoma.

La jornada de este miércoles, 19 de noviembre, estará marcada por intervalos de nubosidad alta, teniendo a nuboso en las montañas de Guadalajara y Cuenca al final. Las temperaturas registrarán un ligero descenso y llegarán heladas generalizadas débiles o localmente moderadas.

Las mínimas alcanzarán valores bajo cero en algunas zonas de la región: -1 en Cuenca y Guadalajara, 1 en Toledo y Albacete, y 2 en Ciudad Real. Las máximas serán de 14 grados en Albacete, 13 en Toledo y Ciudad Real, 11 en Guadalajara y 20 en Cuenca. Viento flojo de componente norte, predominando el noroeste y oeste en la mitad este y sur.

Este jueves, 20 de noviembre, se mantendrán los cielos cubiertos en los Sistemas Central e Ibérico, con intervalos nubosos en el resto. Se prevén precipitaciones débiles en zonas de montaña del nordeste, con una cota de nieve que descenderá hasta los 700-800 metros al final del día.

Las temperaturas mínimas registrarán descensos locales, situándose en -1 en Cuenca, 0 en Guadalajara y Albacete, 2 en Ciudad Real y Toledo. Las máximas bajarán de forma moderada: 11 grados en Toledo, 10 en Ciudad Real, 9 en Albacete, 8 en Guadalajara, 7 en Cuenca.