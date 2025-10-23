Investigadas dos personas por un incendio que quemó 330 hectáreas en Polán (Toledo): intentaron apagar las primeras llamas

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investiga a dos personas como presuntas autoras de un delito de incendio forestal por imprudencia, tras el fuego declarado en el paraje 'Dehesa de Portusa', dentro del término municipal de Polán (Toledo).

El incendio, que se originó el pasado sábado 13 de septiembre, calcinó unas 330 hectáreas de monte y matorral antes de ser completamente extinguido. Tal fue la magnitud de las llamas, que el Infocam llegó a activar el nivel 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales, al existir riesgo para bienes no forestales y requerirse la intervención de medios adicionales.

La investigación del Seprona apunta a que el incendio se originó durante trabajos de reparación y recuperación de tubos de riego, donde se empleó maquinaria de corte que habría generado chispas, provocando el inicio del fuego.

Los agentes han podido determinar que los dos trabajadores implicados intentaron apagar las primeras llamas, pero la sequedad del terreno, las altas temperaturas y el fuerte hicieron que la propagación del mismo fuera a más.

Hasta 35 medios y 140 efectivos

En las labores de extinción participaron 35 medios -seis de ellos aéreos-, junto con efectivos de la Guardia Civil, el Consorcio Provincial de Bomberos de Toledo, Protección Civil y las Brigadas Forestales, sumando alrededor de 140 efectivos que trabajaron intensamente para frenar el avance de las llamas.

Durante los trabajos se habilitaron cortafuegos preventivos que lograron, en cierta medida, evitar que el fuego alcanzara el interior del Ecoparque, que únicamente resultó afectado en su perímetro. Además, la zona permaneció bajo vigilancia varias horas después para prevenir posibles rebrotes.

El esfuerzo coordinado por los medios permitió que el incendio pudiera ser controlado durante la madrugada del domingo y finalmente extinguido el 15 de septiembre, dos días después de su inicio.